Omicidio Charlie Kirk: analizzato l'account Steam del presunto attentatore, Tyler Robinson

Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, l'account Stam del presunto attentatore Tyler Robinson, 22 anni, è sotto la lente d'ingrandimento delle autorità per stilare un profilo del soggetto e capire se il gaming abbia rivestito un ruolo nell'attentato. Finora non sono emerse prove che i videogiochi abbiano influenzato l'atto criminale

Dopo l'omicidio del commentatore politico conservatore Charlie Kirk, avvenuto durante un evento pubblico la scorsa settimana, emergono nuovi dettagli sul presunto attentatore, Tyler Robinson, 22 anni. Secondo quanto riportato da Bloomberg, tra gli elementi sotto indagine da parte dei servizi segreti statunitensi per comprendere al meglio la figura del giovane assassino c'è anche il suo profilo Steam.

Robinson, in passato, avrebbe utilizzato il nome di Donald Trump come alias sul suo account Steam. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che ha richiamato l'interesse del Secret Service, tradizionalmente incaricato di proteggere il presidente e altri alti funzionari, pur non avendo alcun ruolo diretto nella sicurezza di Kirk.

Il profilo attribuito a Robinson mostra migliaia di ore di gioco dedicate a titoli popolari come Sea of Thieves (2.148 ore), Deep Rock Galactic e Counter-Strike. Le poche recensioni pubblicate sembrano non distinguersi in alcun modo da quelle di altri utenti. Tuttavia, la comunità online si è concentrata anche sul suo inventario digitale, che include oggetti collezionabili, carte e accessori virtuali.

Account Steam di Tyler Robinson: l'indagine continua

Questa indagine si inserisce in un contesto più ampio: il prossimo mese, diverse piattaforme online legate al mondo del gaming tra cui Steam, Twitch, Discord e Reddit saranno chiamate a testimoniare davanti al Congresso nell'ambito di un'audizione dedicata al tema della radicalizzazione online.

Nonostante alcune speculazioni, tra cui il ritrovamento sul luogo del delitto di un bossolo con un riferimento a Helldivers 2 (a cui Robinson ha giocato 399 ore), non ci sono prove concrete che i videogiochi o i meme abbiano avuto un ruolo determinante nella presunta radicalizzazione di Robinson. Le prime analisi di chat su Discord e testimonianze di amici non evidenziano comportamenti preoccupanti o diversi da quelli tipici dei giovani della sua età.

Il presidente della Commissione di Supervisione della Camera, James Comer (R-Ky.), ha sottolineato l'importanza di vigilare: "L'assassinio politicamente motivato di Charlie Kirk ha tolto la vita a un marito, padre e patriota americano. In un momento di crescente violenza politica, il Congresso ha il dovere di indagare sulle piattaforme online che possono essere sfruttate dai radicali per promuovere la violenza".

Gli esperti avvertono di non dare troppa importanza all'interesse di Robinson per i videogiochi. "Studiamo da decenni i legami tra videogiochi violenti e violenza e non ci sono prove che li colleghino", ha affermato Rachel Kowert, psicologa che ha studiato il rapporto tra cultura del gioco ed estremismo.

Concentrarsi su questo collegamento, ha detto, "è frustrante perché distoglie l'attenzione dalle conversazioni su altri fattori che sappiamo contribuiscono direttamente a far sì che qualcuno commetta un atto violento, come la precedente esposizione alla violenza, l'accesso alle armi e la delinquenza tra coetanei".

Al momento, le indagini sul presunto collegamento tra la vita digitale di Robinson e il tragico attentato restano in corso.