Omicidio Charlie Kirk: analizzato l'account Steam del presunto attentatore, Tyler Robinson
Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, l'account Stam del presunto attentatore Tyler Robinson, 22 anni, è sotto la lente d'ingrandimento delle autorità per stilare un profilo del soggetto e capire se il gaming abbia rivestito un ruolo nell'attentato. Finora non sono emerse prove che i videogiochi abbiano influenzato l'atto criminaledi Francesco Messina pubblicata il 19 Settembre 2025, alle 11:41 nel canale Videogames
Dopo l'omicidio del commentatore politico conservatore Charlie Kirk, avvenuto durante un evento pubblico la scorsa settimana, emergono nuovi dettagli sul presunto attentatore, Tyler Robinson, 22 anni. Secondo quanto riportato da Bloomberg, tra gli elementi sotto indagine da parte dei servizi segreti statunitensi per comprendere al meglio la figura del giovane assassino c'è anche il suo profilo Steam.
Robinson, in passato, avrebbe utilizzato il nome di Donald Trump come alias sul suo account Steam. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che ha richiamato l'interesse del Secret Service, tradizionalmente incaricato di proteggere il presidente e altri alti funzionari, pur non avendo alcun ruolo diretto nella sicurezza di Kirk.
Il profilo attribuito a Robinson mostra migliaia di ore di gioco dedicate a titoli popolari come Sea of Thieves (2.148 ore), Deep Rock Galactic e Counter-Strike. Le poche recensioni pubblicate sembrano non distinguersi in alcun modo da quelle di altri utenti. Tuttavia, la comunità online si è concentrata anche sul suo inventario digitale, che include oggetti collezionabili, carte e accessori virtuali.
Account Steam di Tyler Robinson: l'indagine continua
Questa indagine si inserisce in un contesto più ampio: il prossimo mese, diverse piattaforme online legate al mondo del gaming tra cui Steam, Twitch, Discord e Reddit saranno chiamate a testimoniare davanti al Congresso nell'ambito di un'audizione dedicata al tema della radicalizzazione online.
Nonostante alcune speculazioni, tra cui il ritrovamento sul luogo del delitto di un bossolo con un riferimento a Helldivers 2 (a cui Robinson ha giocato 399 ore), non ci sono prove concrete che i videogiochi o i meme abbiano avuto un ruolo determinante nella presunta radicalizzazione di Robinson. Le prime analisi di chat su Discord e testimonianze di amici non evidenziano comportamenti preoccupanti o diversi da quelli tipici dei giovani della sua età.
Il presidente della Commissione di Supervisione della Camera, James Comer (R-Ky.), ha sottolineato l'importanza di vigilare: "L'assassinio politicamente motivato di Charlie Kirk ha tolto la vita a un marito, padre e patriota americano. In un momento di crescente violenza politica, il Congresso ha il dovere di indagare sulle piattaforme online che possono essere sfruttate dai radicali per promuovere la violenza".
Gli esperti avvertono di non dare troppa importanza all'interesse di Robinson per i videogiochi. "Studiamo da decenni i legami tra videogiochi violenti e violenza e non ci sono prove che li colleghino", ha affermato Rachel Kowert, psicologa che ha studiato il rapporto tra cultura del gioco ed estremismo.
Concentrarsi su questo collegamento, ha detto, "è frustrante perché distoglie l'attenzione dalle conversazioni su altri fattori che sappiamo contribuiscono direttamente a far sì che qualcuno commetta un atto violento, come la precedente esposizione alla violenza, l'accesso alle armi e la delinquenza tra coetanei".
Al momento, le indagini sul presunto collegamento tra la vita digitale di Robinson e il tragico attentato restano in corso.
c'è una diversità, si andrà nel penale, qua il percorso della bill antifa che subirà dopo il fattaccio un bel speedup o verrà temporaneamente superata, per questione emergenziale, da un decreto presidenziale.
https://www.congress.gov/bill/119th...olution/26/text
se siete sul suolo americano vi consiglio di tenere la bocca chiusa e rigare dritto altrimenti la vostra greencard diventa culocard in un secondo.
Al momento l'ambiente in cui è vissuto e i contatti di Robinson portano a pensare che fosse di una destra ancora più estrema di Kirk.
https://www.msn.com/it-it/notizie/m...irk/ar-AA1MubTB
che si [I]reincontreranno nel Vahlalla[/I] mi chiedevo se non fosse meglio chiedere al [B][SIZE="5"]Vahlalla[/SIZE][/B] tramite un [B][SIZE="5"]rito Blòt[/SIZE][/B] nelle Camere Parlamentari USA per installarsi cioè fare ivi una succursale [B][SIZE="5"]Yggdrasil[/SIZE][/B], sulla Terra, e risolvere le questioni in qualche modo...
e...
... tutto questo prima del [B][SIZE="5"]VAHFFAROKK[/SIZE][/B]
Dalla bbc:
Robinson's mother said her son had started to lean more to the left, Utah County Attorney Jeff Gray told a news conference on Tuesday, "becoming more pro-gay and trans-rights orientated".
Gray said Robinson left a note under his keyboard for his roommate, which allegedly said: "I had the opportunity to take out Charlie Kirk, and I'm going to take it."
Authorities have said the unnamed roommate was a "biological male" who was transitioning from man to woman and was in a romantic relationship with the defendant.
In effetti tutte tematiche molto care ai non sinistrati
Come quel malato che pochi mesi prima, anche lui in fase transgender, ha fatto fuori a fucilate dei bambini durante una messa in USA.
a noi in quanto community di gamers e power users ci interessa se questo omicidio avrà ripercussioni sulla vita online delle persone e se la vita online sarà considerata un aspetto per valutare la "rettitudine" di una persona nella vita reale.
ci interessa sapere se l'amministrazione americana mette il naso nel vostro account facebook o steam o nei vostri wallet bancari.
ci interessa sapere se lo stato italiano sta facendo uguale e da phica in avanti direi che non c'è diversità di trattamento..
https://www.wired.it/article/phica-...a-online-donne/
