Oltre 740.000 giocatori simultanei per Battlefield 6: un ritorno in grande stile

I primi risultati di Battlefield 6 sono eccezionali: oltre 740.000 giocatori simultanei su Steam nelle prime ore dal lancio, uno dei migliori esordi di sempre per la serie. EA e Vince Zampella ringraziano la community per il supporto, mentre i giocatori esplorano le potenzialità della modalità Portal.

Battlefield 6 è partito con il botto - e non ci riferiamo ai problemi con i server - e sta facendo registrare numeri da record su Steam.

Secondo i dati di SteamDB, a meno di un'ora dall'uscita il titolo aveva già superato 606.000 giocatori simultanei, cifra salita rapidamente fino a 747.440 nelle ore successive. Il dato colloca Battlefield 6 come secondo gioco più giocato su Steam al momento del lancio, dietro soltanto a Counter-Strike 2, e lo inserisce tra i 15 titoli più giocati di sempre sulla piattaforma di Valve.

Per confronto, il picco di Apex Legends si ferma a 511.676 utenti, mentre l'app "Call of Duty" riporta un picco di 491.000 giocatori in seguito al lancio di Modern Warfare 2 nel 2022.

L'interesse per il titolo firmato Battlefield Studios (DICE, Criterio, Ripple Effect, Motive) era già apparso evidente durante la beta aperta di agosto, che aveva attirato oltre mezzo milione di utenti simultanei. Il successo della versione completa sembra confermare il ritorno di slancio del franchise, dopo un periodo difficile per la serie.

Il responsabile del franchise, Vince Zampella, ha commentato pubblicamente il risultato, ringraziando i team di sviluppo e la community per il contributo offerto nel corso degli anni di sviluppo: "Devo congratularmi con gli incredibili team che hanno dato vita a Battlefield 6. È stato un viaggio straordinario. Hanno messo tutto sé stessi in questo progetto e sono solo all'inizio. Grazie anche alla community: i vostri feedback sono stati fondamentali per creare qualcosa di cui siamo orgogliosi".

Zampella ha inoltre lasciato intendere che nuovi contenuti arriveranno già nelle prossime settimane, con l'avvio della Stagione 1 previsto per il 28 ottobre.

Parallelamente, la modalità Portal, la piattaforma di creazione e remix delle mappe, ha attirato un entusiasmo immediato. In poche ore, i fan hanno già ricreato scenari iconici come la celebre Shipment di Call of Duty 4, accessibile tramite la sezione community del gioco. Il creatore, noto come Matavatar, ha anticipato l'arrivo di ulteriori mappe ispirate a classici del genere e a crossover tra diversi universi ludici.

Sebbene EA non abbia ancora comunicato i dati complessivi delle versioni console - Sony e Microsoft non pubblicano statistiche ufficiali - il lancio di Battlefield 6 rappresenta, numeri alla mano, uno dei debutti più forti dell'anno nel panorama multiplayer e un segnale importante, ma che andrà verificato sul lungo periodo: uno dei franchise più iconici del genere FPS è finalmente tornato a splendere?