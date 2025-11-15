Offerte Black Friday: PlayStation 5 ora a soli 374, venduta e spedita da Amazon
La PlayStation 5 in Edizione Digitale scende sotto i 380, e si colloca oggi su uno dei prezzi più bassi mai registrati. Una console ancora oggi potentissima, ideale per chi vuole giocare in 4K, vivere i nuovi titoli PlayStation Studios e sfruttare pienamente PS5 senza lettore fisico. Ecco perché questo sconto è davvero imperdibile 15 Novembre 2025
offerteAmazonscontiSonyPlaystationPlayStation 5
Il Black Friday anticipato porta con sé una delle offerte più attese dell'anno: la PlayStation 5 in Edizione Digitale cala a un prezzo che raramente si è visto dalla sua uscita. Una console che ha definito l'attuale generazione, pensata per chi vive ormai interamente in digitale e vuole accesso immediato a giochi, servizi e aggiornamenti senza dover gestire dischi o collezioni fisiche.
La versione priva di lettore ottico mantiene tutta la potenza del modello standard. L'SSD ultra veloce da 825GB garantisce caricamenti quasi istantanei e transizioni fluide allinterno dei mondi di gioco, mentre l'hardware dedicato permette di spingere molti titoli fino al 4K con ottime prestazioni. Il controller DualSense rimane uno dei punti di forza assoluti della console, con feedback aptico e grilletti adattivi che aggiungono un livello di immersione difficile da ritrovare altrove.
Perfetta per chi acquista principalmente in digitale e vuole godersi al massimo i titoli PlayStation Studios, la PS5 Digitale rappresenta una delle occasioni più interessanti di questo Black Friday. A soli 374 entra di diritto tra le migliori offerte del momento, soprattutto per chi desidera iniziare la nuova generazione o vuole una seconda console per altre stanze della casa. Considerate, inoltre, che si tratta della PS5 venduta e spedita da Amazon, mentre solitamente sul noto e-commerce si trovano in offerta console vendute da rivenditori meno affidabili.