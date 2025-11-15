Offerte Black Friday: PlayStation 5 ora a soli 374, venduta e spedita da Amazon

In collaborazione con Amazon

La PlayStation 5 in Edizione Digitale scende sotto i 380, e si colloca oggi su uno dei prezzi più bassi mai registrati. Una console ancora oggi potentissima, ideale per chi vuole giocare in 4K, vivere i nuovi titoli PlayStation Studios e sfruttare pienamente PS5 senza lettore fisico. Ecco perché questo sconto è davvero imperdibile

15 Novembre 2025

