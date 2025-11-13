Offerta a tempo Amazon: PlayStation 5 a 399 e PS5 Pro a 769,99  scorte limitate, corri!

Amazon propone uno sconto imperdibile sulle console di nuova generazione Sony: la classica PlayStation 5 a 399 e la potente PlayStation 5 Pro a 769,99. Un'occasione unica per entrare nel mondo PS con prestazioni di alto livello, ma attenzione: le scorte sono limitate

Amazon anticipa il Black Friday con un'offerta eccezionale sulle console di ultima generazione: PlayStation 5 è disponibile a soli 399, mentre la versione avanzata, PS5 Pro, scende a 769,99. Si tratta di prezzi molto competitivi per chi desidera entrare nell'universo PlayStation o aggiornare la propria console con prestazioni superiori.

La PlayStation 5 garantisce un'esperienza di gioco fluida e immersiva grazie al suo processore avanzato e all'unità SSD ultra-rapida, con caricamenti quasi istantanei e grafica 4K HDR. La versione PS5 Pro spinge ancora oltre le prestazioni, con frame rate più stabili, compatibilità con risoluzioni più elevate e funzionalità aggiuntive pensate per i gamer più esigenti che vogliono il massimo dalla propria console.

Entrambe le console supportano un catalogo ampio di esclusive PlayStation, multiplayer online e servizi integrati come PlayStation Plus e PlayStation Now. Il design innovativo e futuristico delle console si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, con luci LED e un profilo elegante che le rendono anche un elemento distintivo del salotto.

Si tratta di un'offerta a tempo con scorte limitate, quindi chi vuole approfittarne deve agire rapidamente. Con questi prezzi, Amazon offre la possibilità di ottenere sia la PS5 standard sia la PS5 Pro da venditori affidabili e a prezzi validi.