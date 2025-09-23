OD: attenti al nuovo trailer dell'horror di Kojima, è terrificante!

Durante l'evento Beyond the Strand, Kojima Productions ha presentato un nuovo teaser di OD, il progetto horror sviluppato in collaborazione con Xbox. Intitolato Knock, il video mostra Sophia Lillis in un incubo claustrofobico capace di trasmettere una sensazione di suspance e terrore come mai prima nel mondo dei videogiochi

Durante levento celebrativo Beyond the Strand, organizzato per il decimo anniversario di Kojima Productions, Hideo Kojima ha svelato un nuovo aggiornamento su OD, il misterioso progetto che il game designer definisce non soltanto un videogioco, ma anche un film e persino "una nuova forma di media".

Il titolo, realizzato in collaborazione con Xbox e sviluppato in Unreal Engine 5, ha ricevuto un nuovo teaser trailer dal sottotitolo Knock, ispirato alla paura suscitata dal semplice bussare a una porta. Kojima ha spiegato di voler trasmettere proprio questa sensazione di inquietudine. Da qui l'idea di trasformare un normale e frequente gesto quotidiano, in un momento di puro terrore.

Nel filmato, la protagonista interpretata da Sophia Lillis si ritrova in un appartamento spoglio, mentre un'entità continua a bussare insistentemente alla porta. A un certo punto, nella feritoia della porta viene infilata una tessera con scritto "Accendi il fuoco per celebrarli".

Da qui la ragazza inizia ad accendere delle candele, mentre si manifestano entità invisibili attraverso rumori sinistri. La tensione cresce, sulla porta continua il "knock knock" in sottofondo  al quale si ispira il nome del trailer  fino a quando una figura misteriosa non arriva alle spalle della ragazza e la afferra.

Il trailer, che segue quello già mostrato nel 2023 con Hunter Schafer, Udo Kier e la Lillis intenti a recitare unoscura filastrocca, conferma unimpronta fortemente sperimentale del progetto. Kojima ha inoltre accennato alla collaborazione con Jordan Peele, lasciando intendere che il regista stia contribuendo a un segmento specifico dellesperienza.

Sul palco, accanto a Kojima, è intervenuto anche Phil Spencer, CEO di Xbox, che ha sottolineato come lobiettivo sia portare la visione di Kojima a tutti i giocatori. Lo stesso Kojima ha scherzato sul fatto di voler essere il primo a vincere un premio per aver catturato in motion capture un fantasma e ha citato la sua vera paura: stare accanto a Spencer davanti al pubblico.

Quello che appare certo è che OD punta a superare i confini del linguaggio videoludico. I trailer presentano un'esperienza multimediale profondamente immersiva e psicologica, che si concentra di prepotenza sulle emozioni generate nel videogiocatore.

Insomma, un progetto che va indubbiamente tenuto d'occhio, firmato da uno degli autori che già da tempo è riuscito a mettere il proprio nome sui libri di storia dell'industria videoludica. Sfortunatamente, non abbiamo ancora una finestra d'uscita, neanche orientativa, ragione per cui l'attesa potrebbe essere ancora lunga.