Obsidian porta Avowed su PS5: annunciata la versione definitiva, manco poco all'uscita

Obsidian Entertainment ha annunciato che Avowed arriverà su PlayStation 5 il 17 febbraio 2026. La versione PS5 includerà tutti gli aggiornamenti già previsti, compresa la modalità Nuovo Gioco+. Il GDR dazione racconta la lotta contro una piaga che minaccia le Terre Viventi

Avowed, il gioco di ruolo d'azione sviluppato da Obsidian Entertainment, è stato ufficialmente annunciato anche per PlayStation 5. La rivelazione è avvenuta nel corso del New Game+ Showcase 2026, ponendo fine alle speculazioni sull'arrivo del titolo sulla console Sony. La data d'uscita è stata fissata al 17 febbraio 2026, in concomitanza con l'importante aggiornamento dell'anniversario del gioco.

Fino a oggi, Avowed era disponibile esclusivamente su PC e Xbox Series X|S, rafforzando il legame storico tra Obsidian e l'ecosistema Xbox. L'approdo su PS5 rappresenta quindi un passaggio significativo, che permetterà a un pubblico ancora più ampio di esplorare l'universo fantasy delle Terre Viventi, già noto ai fan di Pillars of Eternity.

La versione PlayStation 5 non sarà una semplice conversione tecnica, ma includerà tutti i contenuti e le migliorie già pianificate dal team di sviluppo. Obsidian aveva infatti presentato a inizio dicembre 2025 un calendario dettagliato dei futuri aggiornamenti, e la release su PS5 arriverà già completamente allineata a queste novità.

Quali sono le principali novità che verranno introdotte in Avowed per PS5?

Tra gli elementi più attesi figura la modalità New Game+, protagonista dell'annuncio durante lo showcase. Questa modalità permetterà ai giocatori di riaffrontare l'intera avventura a un livello di difficoltà più elevato, mantenendo abilità, equipaggiamento e progressi ottenuti nella precedente partita. Una scelta pensata per incentivare la rigiocabilità e offrire una sfida più profonda agli utenti più esperti.

Dal punto di vista narrativo, Avowed racconta di una misteriosa piaga che sta devastando le Terre Viventi, minacciando l'equilibrio dell'intero mondo. Il giocatore veste i panni di un emissario incaricato di scoprire l'origine del morbo e fermarne l'espansione, affrontando scelte morali, combattimenti dinamici e una forte componente ruolistica, marchio di fabbrica di Obsidian.

Con l'arrivo su PlayStation 5, Avowed si prepara a vivere una seconda fase della sua vita commerciale, supportata da aggiornamenti sostanziosi e da una base utenti ancora più ampia.