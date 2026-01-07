NVIDIA espande GeForce NOW: nuove app Linux e Fire TV, più giochi AAA e supporto ai controlli di volo

NVIDIA ha annunciato al CES un'importante espansione di GeForce NOW: arrivano le app native per Linux e Amazon Fire TV, il supporto ai controlli di volo, nuovi giochi AAA al lancio e integrazioni single sign-on. Il cloud gaming RTX punta a diventare sempre più trasversale.

In occasione del CES di Las Vegas, NVIDIA ha annunciato un'importante espansione dell'ecosistema GeForce NOW, il servizio di cloud gaming che punta a rendere il gioco PC ad alte prestazioni accessibile su un numero sempre maggiore di dispositivi. Al centro dell'evoluzione c'è l'infrastruttura basata su piattaforma NVIDIA Blackwell RTX, con server di classe GeForce RTX 5080 ora attivi a livello globale per gli abbonati Ultimate.

Questa configurazione consente streaming fino a 5K a 120 fps o, in alternativa, fino a 360 fps a 1080p, con supporto a NVIDIA Reflex per ridurre al minimo la latenza nelle sessioni competitive. Per i titoli single player più curati dal punto di vista visivo è inoltre disponibile una modalità di streaming "cinematografica", pensata per migliorare nitidezza dell'immagine e leggibilità dei testi anche su schermi di grandi dimensioni.

La principale novità del 2025 riguarda però l'arrivo di nuove piattaforme ufficialmente supportate. NVIDIA ha confermato lo sviluppo di un'app nativa per PC Linux, compatibile inizialmente con Ubuntu 24.04 e distribuzioni successive. Si tratta di una delle richieste più frequenti della community: grazie al rendering remoto, anche sistemi Linux privi di GPU dedicate di fascia alta potranno accedere a tecnologie come ray tracing e DLSS 4, delegando l'elaborazione grafica al cloud. Il rilascio in versione beta è previsto nei primi mesi dell'anno.

Parallelamente, GeForce NOW sbarca nel salotto di casa con una nuova applicazione dedicata ad alcuni modelli di Amazon Fire TV Stick, tra cui Fire TV Stick 4K Plus e Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione. Collegando un semplice dongle HDMI al televisore e un controller compatibile, sarà possibile accedere alla propria libreria di giochi PC senza console o computer collegati, sfruttando l'interfaccia già nota del servizio.

Sul fronte delle funzionalità, NVIDIA ha annunciato anche il supporto ufficiale ai controlli di volo. I principali joystick e sistemi HOTAS di marchi come Thrustmaster e Logitech potranno essere utilizzati con GeForce NOW, migliorando l'esperienza nei simulatori di volo e spaziali. Titoli come Microsoft Flight Simulator 2024, Elite Dangerous e War Thunder beneficeranno così di un controllo più preciso, unito alle basse latenze garantite dall'infrastruttura cloud.

Il catalogo continua inoltre ad ampliarsi con l'arrivo di nuovi titoli AAA al lancio su PC. Tra questi figurano 007 First Light di IO Interactive, Resident Evil Requiem di Capcom, Crimson Desert di Pearl Abyss e Active Matter di Gaijin Entertainment. Tutti saranno accessibili tramite GeForce NOW, affiancando migliaia di giochi già supportati provenienti da store come Steam, Epic Games Store e Xbox.

Infine, NVIDIA lavora per semplificare ulteriormente l'accesso ai giochi attraverso nuove integrazioni di single sign-on. Dopo l'introduzione dell'accesso automatico per Battle.net, anche Gaijin.net adotterà presto un sistema di autenticazione diretta, riducendo i passaggi necessari per avviare titoli come War Thunder.