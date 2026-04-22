Nuove polemiche per lo studio di MindsEye: dipendenti denunciano sorveglianza segreta e licenziamenti

Build a Rocket Boy è accusata di aver spiato i dipendenti con il software Teramind senza consenso. Il caso include anche denunce per licenziamenti collettivi e violazioni dei dati. Le autorità britanniche stanno indagando. Se confermate, le accuse potrebbero comportare gravi conseguenze economiche e legali per lo studio

La situazione si complica ulteriormente per Build a Rocket Boy, lo studio dietro MindsEye, già al centro di diverse controversie. Dopo un lancio difficile del gioco e una serie di polemiche interne, l'azienda è ora accusata dai propri dipendenti di aver utilizzato un software di sorveglianza invasivo sui dispositivi di lavoro.

Secondo quanto riportato dall'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), diversi lavoratori hanno avviato azioni legali contro lo studio per presunte violazioni delle normative sulla protezione dei dati. Al centro della vicenda c'è l'installazione del software Teramind, un programma noto per le sue capacità di monitoraggio avanzato, che sarebbe stato installato senza il consenso dei dipendenti.

La questione è emersa a marzo, quando circa 40 lavoratori hanno firmato una lettera di protesta dopo alcune dichiarazioni del co-CEO Mark Gerhard. In quell'occasione, il dirigente aveva parlato di un possibile sabotaggio ai danni del gioco da parte di terzi, annunciando l'adozione di un sistema di sicurezza potenziato. Tuttavia, questo sistema si sarebbe rivelato un vero e proprio strumento di sorveglianza.

Le accuse del sindacato: lo studio che ha realizzato MindsEye è nei guai?

Il sindacato ha accusato l'azienda di aver superato i limiti legittimi del monitoraggio aziendale, arrivando a registrare le attività dei lavoratori anche in contesti domestici, senza informazione né consenso. Nonostante il software sia stato successivamente rimosso in seguito alle proteste, molte questioni rimangono irrisolte.

In particolare, i dipendenti chiedono chiarezza su quali dati siano stati raccolti, come siano stati utilizzati e per quale motivo il software sia stato installato inizialmente. Secondo l'IWGB, la mancata trasparenza rappresenta una grave violazione dei diritti dei lavoratori e della loro dignità.

A complicare ulteriormente la situazione, si aggiungono altre azioni legali legate alla gestione di un licenziamento collettivo che ha coinvolto circa 300 dipendenti nel giugno 2025. Le accuse includono mancata consultazione, danni economici e persino inserimento illecito in liste nere. Il caso è stato ora portato all'attenzione delle autorità britanniche competenti, tra cui l'Information Commissioner's Office e l'Advisory, Conciliation and Arbitration Service, che dovranno valutare eventuali violazioni legali.