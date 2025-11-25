Numeri record per Valve: è lei l'azienda più efficiente al mondo?

Valve continua a crescere e stupisce per la sua efficienza: l'azienda, infatti, potrebbe essere la prima al mondo per efficienza in termini di rapporto tra fatturato e numero di dipendenti attualmente parte dell'organico

Valve sta vivendo un ottimo momento, confermato dalla presentazione della nuova Steam Machine. L'azienda continua a crescere, soprattutto grazie al successo di Steam che rappresenta una fonte di guadagno enorme.

Ma c'è un dato che dovrebbe stupire ancora di più: Valve sembra essere la prima azienda al mondo per rapporto tra ricavi e numero di dipendenti. Anche se i dati non sono ufficiali, essendo Valve un'azienda privata senza obblighi di trasparenza in questo caso, le stime rimangono comunque impressionanti.

Un risultato record

I numeri ufficiali ottenuti da Valve non sono noti, ma le stime in merito non mancano. Le ultime informazioni confermano che il 2025 potrebbe chiudersi con 17 miliardi di dollari di ricavi. Si tratta di un dato particolarmente interessante, soprattutto considerando il numero di dipendenti di Valve. L'azienda, infatti, dovrebbe avere (anche in questo caso è necessario usare il condizionale) circa 350 dipendenti.

Calcolatrice alla mano, è possibile stimare un risultato record per quanto riguarda il rapporto tra fatturato e numero di dipendenti. L'azienda potrebbe essere la prima al mondo a ottenere circa 50 milioni di dollari di ricavi per dipendente. Si tratta di un numero da record.

La stessa Valve ha confermato indirettamente la notizia visto che nel manuale per i nuovi dipendenti sottolinea di avere una redditività per dipendente superiore a diverse big tech come Google, Amazon e Microsoft.

Infine, si apprende un altro dato molto interessante. Valve avrebbe speso quasi 450 milioni di dollari per gli stipendi dei dipendenti, con una media ponderata di oltre 1,3 milioni di dollari per dipendente.