Numeri record per Valve: è lei l'azienda più efficiente al mondo?

Valve continua a crescere e stupisce per la sua efficienza: l'azienda, infatti, potrebbe essere la prima al mondo per efficienza in termini di rapporto tra fatturato e numero di dipendenti attualmente parte dell'organico

Valve sta vivendo un ottimo momento, confermato dalla presentazione della nuova Steam Machine. L'azienda continua a crescere, soprattutto grazie al successo di Steam che rappresenta una fonte di guadagno enorme.

Ma c'è un dato che dovrebbe stupire ancora di più: Valve sembra essere la prima azienda al mondo per rapporto tra ricavi e numero di dipendenti. Anche se i dati non sono ufficiali, essendo Valve un'azienda privata senza obblighi di trasparenza in questo caso, le stime rimangono comunque impressionanti.

Un risultato record

I numeri ufficiali ottenuti da Valve non sono noti, ma le stime in merito non mancano. Le ultime informazioni confermano che il 2025 potrebbe chiudersi con 17 miliardi di dollari di ricaviSi tratta di un dato particolarmente interessante, soprattutto considerando il numero di dipendenti di Valve. L'azienda, infatti, dovrebbe avere (anche in questo caso è necessario usare il condizionale) circa 350 dipendenti.

Calcolatrice alla mano, è possibile stimare un risultato record per quanto riguarda il rapporto tra fatturato e numero di dipendenti. L'azienda potrebbe essere la prima al mondo a ottenere circa 50 milioni di dollari di ricavi per dipendente.  Si tratta di un numero da record.

La stessa Valve ha confermato indirettamente la notizia visto che nel manuale per i nuovi dipendenti sottolinea di avere una redditività per dipendente superiore a diverse big tech come Google, Amazon e Microsoft.

Infine, si apprende un altro dato molto interessante. Valve avrebbe speso quasi 450 milioni di dollari per gli stipendi dei dipendenti, con una media ponderata di oltre 1,3 milioni di dollari per dipendente.

r134825 Novembre 2025, 09:28 #1
Incredibilmente, se tieni la tua azienda lontana dagli avvoltoi di Wall Street, puoi fare profitti da capogiro senza fottere i tuoi utenti.
Titanox225 Novembre 2025, 09:46 #2
il mercatino delle skin dei guanti di cs2 è molto florido, ricavi da capogiro grazie alle commissioni sulle transazioni.
Ci stupiamo ancora che le microtransazioni siano ormai la fonte di guadagno principale per i giochi online e le piattaforme
euscar25 Novembre 2025, 10:07 #3
Originariamente inviato da: r1348
Incredibilmente, se tieni la tua azienda lontana dagli avvoltoi di Wall Street, puoi fare profitti da capogiro senza fottere i tuoi utenti.


Sempre pensato anch'io ... purtroppo nel mondo capitalista quotato in borsa la distribuzione degli utili finisce soprattutto nelle mani di chi non ci lavora in quelle aziende ... una azienda sana non dovrebbbe aver bisogno di liquidità esterne per tirare avanti.
Gnubbolo25 Novembre 2025, 10:31 #4
wall street ti aiuta a partire, ma poi quegli strozzini ti obbligano a prendere solo le loro scelte.
pindol25 Novembre 2025, 14:04 #5
No, l'azienda con maggiori ricavi per dipendenti è di gran lunga Tether, con meno di 150 dipendenti ha ricavi per oltre 14 miliardi nel 2024 (e 16 stimati per il 2025).

Ovvero quasi 93 milioni a dipendente

fonte: https://www.riskhedge.com/outplacem...ss-in-the-world

Pindol
euscar25 Novembre 2025, 15:10 #6
Originariamente inviato da: Gnubbolo
wall street ti aiuta a partire, ma poi quegli strozzini ti obbligano a prendere solo le loro scelte.


Basterebbe limitarsi a chiedere un prestito alla banche (comunque quasi strozzini anche loro), per non essere succubi delle scelte degli altri.

