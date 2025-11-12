Numeri da tripla A per ARC Raiders: superati i 4 milioni di copie vendute

ARC Raiders, lo sparatutto cooperativo di Embark Studios, ha superato i 4 milioni di copie vendute in meno di due settimane. Il titolo ha registrato un picco di 700.000 giocatori simultanei su tutte le piattaforme. Annunciati i nuovi contenuti in arrivo a novembre e dicembre

A meno di due settimane dal lancio, ARC Raiders continua a sorprendere con numeri da record. Embark Studios e Nexon hanno confermato che l'extraction shooter cooperativo ha superato la soglia dei 4 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme.

Secondo i dati ufficiali, su Steam il gioco ha raggiunto un picco di 462.000 utenti simultanei, cifra che sale a oltre 700.000 giocatori considerando anche PlayStation 5, Xbox Series X|S, Epic Games Store e GeForce NOW. Un traguardo importante che dimostra come il passaparola, oltre che il marketing, riescano a dare giustizia a un progetto di qualità.

ARC Raiders immerge i giocatori in un mondo sci-fi post-apocalittico, dove squadre di Raider combattono per sopravvivere contro le macchine ostili note come ARC. Le missioni PvEvP offrono un mix dinamico tra combattimento cooperativo e scontri competitivi, con una forte enfasi sulla raccolta di risorse e sulla gestione delle minacce.

Sviluppato da un team composto da ex veterani di Battlefield, Embark Studios ha saputo combinare l’intensità tattica di un extraction shooter con un gameplay più accessibile e immediato rispetto a titoli come Escape from Tarkov. La varietà dei nemici, dai piccoli droni ai colossali robot da abbattere in squadra, mantiene costante la tensione in ogni partita.

In risposta al successo, Nexon e Embark hanno annunciato un piano di contenuti post-lancio che partirà già da novembre. Tra le novità in arrivo ci sono una nuova mappa, eventi comunitari, nuovi tipi di nemici, armi inedite e missioni aggiuntive. A dicembre arriverà inoltre un aggiornamento dedicato a un’ambientazione innevata e un nuovo battle pass.

"Siamo profondamente colpiti dall'entusiasmo della community di questo gioco e, con il nostro piano di contenut che include nuove mappe, macchine ARC, armi e missioni, in programma per l'implementazione da questo mese, siamo lieti di annunciare che potremo continuare a lavorare su nuove mappe, macchine ARC, armi, missioni e altri contenuti. Faremo del nostro meglio per accrescere ulteriormente l'entusiasmo" ha dichiarato il CEO di Nexon Junghun Lee.