NPC parlanti e realistici che girano sul tuo PC: NVIDIA guarda al futuro grazie all'SLM Qwen3-8B

NVIDIA ha ampliato le capacità di ACE con l'integrazione del modello linguistico open source Qwen3-8B, così da ottenere NPC più dinamici e reattivi in locale. L'azienda ha aggiornato inoltre l'IGI SDK e presentato la versione 5.6.1 del branch RTX di Unreal Engine, accompagnata dalla nuova tech demo "Bonsai Diorama".

NVIDIA ha annunciato l'integrazione del modello linguistico open source Qwen3-8B all'interno della piattaforma ACE (Avatar Cloud Engine), pensata per sviluppatori di middleware e videogiochi. L'obiettivo è potenziare la creazione di personaggi non giocanti (NPC) capaci di reagire in tempo reale, elaborare dialoghi non predefiniti e rispondere in modo coerente al contesto di gioco.

Qwen3-8B è un Small Language Model (SLM) ottimizzato per l'esecuzione on-device, che consente di gestire inferenze linguistiche direttamente sul PC, riducendo la latenza e migliorando la privacy dei dati. Attraverso l'In-Game Inferencing (IGI) SDK plugin, il modello può essere integrato facilmente nel flusso di sviluppo, sfruttando in parallelo la potenza della GPU per l'elaborazione grafica e quella AI per le interazioni in-game.

Oltre a Qwen3, NVIDIA ha aggiornato il plugin IGI per Magpie TTS Flow, un modello sperimentale di text-to-speech in tempo reale. Il nuovo aggiornamento introduce il supporto multilingue, con test già disponibili in spagnolo e tedesco, ampliando le possibilità per la creazione di personaggi vocalmente realistici e reattivi.

Tra le novità dell'SDK figurano anche i "MultiLoRA adapters", che permettono di adattare e ottimizzare i pesi dei modelli con un ridotto impatto computazionale, e il supporto a "CUDA in Graphics" per i backend Vulkan, migliorando l'efficienza quando AI e rendering operano simultaneamente. È inoltre disponibile un nuovo sample dedicato all'uso della "function calling" all'interno dei modelli linguistici integrati.

Parallelamente, NVIDIA ha pubblicato un aggiornamento per il branch RTX di Unreal Engine, che raggiunge la versione 5.6.1. L'update introduce nuove tecnologie come RTX Mega Geometry, ulteriori ottimizzazioni per ReSTIR PT e miglioramenti alla qualità d'immagine complessiva. Per accompagnare il rilascio, l'azienda ha presentato la tech demo "Bonsai Diorama", che sfrutta appieno il ray tracing con DLSS 4 e le ultime innovazioni RTX.

Gli sviluppatori possono accedere al codice sorgente del progetto, alla documentazione e alle guide ufficiali sul portale NVIDIA Developer. L'azienda terrà inoltre un webinar "Level Up with NVIDIA" martedì 28 ottobre 2025 alle ore 19:00 italiane, durante il quale illustrerà nel dettaglio il funzionamento di Bonsai Diorama e le novità di ACE per l'IA generativa nei videogiochi.