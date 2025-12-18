Nonostante il ban, Horses ha coperto i costi di sviluppo, ma la realizzazione di un nuovo gioco è improbabile

A due settimane dal lancio, Horses ha superato 18.000 copie vendute e generato circa 65.000 dollari netti. Santa Ragione ha ripagato i costi di sviluppo, ma non dispone ancora delle risorse necessarie per avviare un nuovo progetto indipendente

A pochi giorni dalla polemica scatenata dal rifiuto di Steam di pubblicare Horses, lo studio italiano Santa Ragione ha pubblicato i primi dati del gioco. Il curioso horror ha venduto oltre 18.000 copie e generato 65.000 dollari di ricavi netti che hanno consentito alla software house di coprire per intero i costi di sviluppo.

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno deciso di dare una possibilità al gioco, la stampa e i creator che hanno raccontato la storia, e i partner che ci sono rimasti accanto durante l'uscita" ha scritto lo studio. "Ringraziamo sinceramente anche tutti quelli che hanno partecipato alla conversazione e hanno giudicato il gioco con apertura e correttezza".

Come riporta IGN, lo studio ha anche spiegato più nel dettaglio quali sono stati i costi di sviluppo sostenuti. In particolare, dei ricavi, una parte ha coperto il pagamento delle royalties a Andrea Lucco Borlera, autore e creatore di Horses, mentre il resto a copertura dei prestiti contratti per avviare e completare lo sviluppo del gioco.

Nonostante i costi siano stati coperti con una tempistica decisamente rapida, per il momento lo sviluppo di un nuovo titolo appare improbabile. I ricavi hanno semplicemente coperto i costi di sviluppo e non sono quindi sufficienti ad avviare un nuovo progetto, ma non è tutto.

Se anche le vendite rimanessero stabili, nel medio termine lo studio riuscirebbe a finanziare semplicemente lo sviluppo di un nuovo prototipo e non di un gioco completo. Per tale ragione, gli sviluppatori hanno già accettato  e, come sottolinea lo studio, continueranno ad accettare  incarichi esterni. Questo crea un'ulteriore difficoltà: la possibilità di riunire nuovamente il team originale.

Detto ciò, la software house ci ha tenuto a precisare che questi risultati non devono spostare l'attenzione dalla vicenda che ha coinvolto il loro progetto. Secondo il team, il problema delle regole poco chiare da parte di piattaforme come Steam ed Epic Games Store rimane.

"Vogliamo inoltre sottolineare che questo risultato non dovrebbe distogliere l'attenzione dal problema generale: la necessità di regole più chiare, processi trasparenti e una reale responsabilità da parte di piattaforme di distribuzione quasi monopolistiche e dei sistemi che esse impongono. Per ogni caso come Horses che diventa visibile, esistono molti altri giochi che vengono silenziosamente bannati, rimossi o bloccati in revisioni indefinite per motivi poco chiari, con sviluppatori troppo preoccupati di ritorsioni o di future approvazioni per parlare pubblicamente. Siamo grati ai giornalisti e alle testate che hanno raccontato - e continueranno a raccontare - questi casi".