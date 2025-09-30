'Nonna Skyrim' dice addio all'RPG di Bethesda dopo 10 anni

Shirley Curry, conosciuta come "Nonna Skyrim", ha annunciato l'addio definitivo ai video dedicati al celebre RPG Bethesda. Con oltre 1,3 milioni di iscritti su YouTube, la creatrice 89enne ha spiegato di non divertirsi più e di voler mantenere solo vlog occasionali

Shirley Curry, conosciuta in tutto il mondo come Nonna Skyrim, ha annunciato la fine della sua avventura con i video dedicati a The Elder Scrolls V: Skyrim. Dopo oltre dieci anni su YouTube e 1,3 milioni di iscritti, la storica gamer 89enne ha spiegato di non provare più entusiasmo nel creare nuovi contenuti sul titolo Bethesda.

Curry ha chiarito che continuerà a pubblicare solo qualche vlog sporadico, rivolgendosi soprattutto a ragazzi adolescenti e adulti, la fascia di pubblico con cui ha sempre instaurato un vero dialogo. Non ha nascosto la frustrazione per la quantità di commenti superficiali ricevuti, spesso provenienti dai più piccoli che, secondo lei, hanno reso l'interazione meno stimolante.

L'abbandono di Skyrim non arriva come un fulmine a ciel sereno: già all'inizio dell'anno la youtuber aveva sperimentato con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, salvo abbandonarlo poco dopo. "Ogni volta creo un nuovo personaggio, faccio due o tre video e poi mi annoio", ha confessato.

Curry, che compirà 90 anni a breve, non esclude di tornare a raccontarsi attraverso altri progetti online, mantenendo attivo il proprio blog a tema religioso. Tuttavia, non si può far altro che chiedersi: tornerà su YouTube con The Elder Scrolls VI?

Difficile a dirsi. Per il momento, sappiamo che Bethesda sta lavorando al nuovo capitolo del franchise, il quale dovrebbe arrivare sugli scaffali il prossimo anno, secondo le indiscrezioni.

Tuttavia, Microsoft e Bethesda non hanno mai comunicato una finestra di lancio ufficiale, sottolineando semplicemente che il nuovo TES avrà comunque la priorità rispetto a Fallout 5  ragione per cui, i fan dell'universo post-apocalittico possono mettersi comodi, l'attesa sarà, nel migliore dei casi, ancora lunga. Peraltro, secondo il lead designer di Skyrim, il prossimo gioco della saga sarà una delusione.