'Non finirà mai': la dura verità del direttore tecnico di Battlefield 6 sulla guerra contro i cheater

Il direttore tecnico di Battlefield 6, Christian Buhl, ha commentato le scelte legate al sistema anti-cheat del gioco, che richiede Secure Boot per poter accedere. Una decisione che ha escluso parte della community PC dalla beta, ma che EA ritiene necessaria per contrastare un fenomeno che definisce una "guerra infinita".

Il lancio della beta aperta di Battlefield 6 ha evidenziato non solo l'enorme interesse del pubblico, ma anche i primi limiti di un approccio tecnologico sempre più stringente nella lotta ai cheater. Uno degli ostacoli principali è stato infatti il requisito del Secure Boot, indispensabile per avviare il titolo su PC.

A chiarire le motivazioni dietro questa scelta è stato Christian Buhl, direttore tecnico del gioco, intervistato da Eurogamer. Buhl ha definito l'implementazione dell'anti-cheat come una priorità assoluta fin dalle prime fasi dello sviluppo, sottolineando come Electronic Arts abbia investito risorse considerevoli su due fronti: il team interno dedicato alla tecnologia Javalin e una seconda squadra focalizzata sull'integrazione e sul monitoraggio all'interno di Battlefield 6.

Secondo Buhl, l'obiettivo rimane garantire un'esperienza di gioco "corretta e bilanciata", un elemento che considera essenziale per il successo della serie. Tuttavia, l'imposizione del Secure Boot ha avuto un effetto collaterale rilevante: diversi utenti non hanno potuto partecipare ai test a causa di configurazioni hardware o software non compatibili.

"Il fatto è che vorrei non dover ricorrere a misure come il Secure Boot", ammette Buhl. "Questo impedisce ad alcuni giocatori di giocare. I PC di alcune persone non sono in grado di gestirlo e loro non possono giocare: è davvero un peccato. Vorrei che tutti potessero giocare senza intoppi e senza dover ricorrere a misure di questo tipo".

Nonostante l'impegno, il problema non è stato completamente risolto: alcuni episodi di cheating sono stati segnalati anche durante la beta. Buhl, consapevole della natura ciclica del fenomeno, ha definito il rapporto tra sviluppatori e cheater come un "gioco infinito del gatto col topo", destinato a non concludersi mai. "Non esiste una vittoria definitiva", ha spiegato, lasciando intendere che in futuro potrebbero essere introdotti nuovi requisiti tecnici se ritenuti fondamentali per preservare la correttezza del gameplay.

Il messaggio che emerge è chiaro: i giocatori dovranno probabilmente abituarsi a una convivenza sempre più stretta con tecnologie di sicurezza a livello kernel e con vincoli aggiuntivi sui propri sistemi, se vorranno continuare a giocare in un ambiente di gioco online equo e il più possibile libero da interferenze esterne.