'Non finirà mai': la dura verità del direttore tecnico di Battlefield 6 sulla guerra contro i cheater

Il direttore tecnico di Battlefield 6, Christian Buhl, ha commentato le scelte legate al sistema anti-cheat del gioco, che richiede Secure Boot per poter accedere. Una decisione che ha escluso parte della community PC dalla beta, ma che EA ritiene necessaria per contrastare un fenomeno che definisce una "guerra infinita".

Il lancio della beta aperta di Battlefield 6 ha evidenziato non solo l'enorme interesse del pubblico, ma anche i primi limiti di un approccio tecnologico sempre più stringente nella lotta ai cheater. Uno degli ostacoli principali è stato infatti il requisito del Secure Boot, indispensabile per avviare il titolo su PC.

A chiarire le motivazioni dietro questa scelta è stato Christian Buhl, direttore tecnico del gioco, intervistato da Eurogamer. Buhl ha definito l'implementazione dell'anti-cheat come una priorità assoluta fin dalle prime fasi dello sviluppo, sottolineando come Electronic Arts abbia investito risorse considerevoli su due fronti: il team interno dedicato alla tecnologia Javalin e una seconda squadra focalizzata sull'integrazione e sul monitoraggio all'interno di Battlefield 6.

Secondo Buhl, l'obiettivo rimane garantire un'esperienza di gioco "corretta e bilanciata", un elemento che considera essenziale per il successo della serie. Tuttavia, l'imposizione del Secure Boot ha avuto un effetto collaterale rilevante: diversi utenti non hanno potuto partecipare ai test a causa di configurazioni hardware o software non compatibili.

"Il fatto è che vorrei non dover ricorrere a misure come il Secure Boot", ammette Buhl. "Questo impedisce ad alcuni giocatori di giocare. I PC di alcune persone non sono in grado di gestirlo e loro non possono giocare: è davvero un peccato. Vorrei che tutti potessero giocare senza intoppi e senza dover ricorrere a misure di questo tipo".

Nonostante l'impegno, il problema non è stato completamente risolto: alcuni episodi di cheating sono stati segnalati anche durante la beta. Buhl, consapevole della natura ciclica del fenomeno, ha definito il rapporto tra sviluppatori e cheater come un "gioco infinito del gatto col topo", destinato a non concludersi mai. "Non esiste una vittoria definitiva", ha spiegato, lasciando intendere che in futuro potrebbero essere introdotti nuovi requisiti tecnici se ritenuti fondamentali per preservare la correttezza del gameplay.

Il messaggio che emerge è chiaro: i giocatori dovranno probabilmente abituarsi a una convivenza sempre più stretta con tecnologie di sicurezza a livello kernel e con vincoli aggiuntivi sui propri sistemi, se vorranno continuare a giocare in un ambiente di gioco online equo e il più possibile libero da interferenze esterne.

djmatrix61929 Agosto 2025, 10:40 #1
Menomale che non ho la fissa di questi giochi multiplayer. Ne guadagno in salute.
Titanox229 Agosto 2025, 10:43 #2
per fortuna su console non c'è tutta questa marmaglia
MikTaeTrioR29 Agosto 2025, 10:55 #3
già i videogiochi sono una gran perdita di tempo ed energie, se poi non si prendono manco come sfida personale onesta si raggiungono picchi di vuoto assoluto
Poty...29 Agosto 2025, 10:56 #4
Eh dipende! Se i server sono cross play anche su consolle saresti colpito dai cheater. Cmq pensavo che dovrebbero implementare tipo un sistema in cui chi viene individuato come cheater, invece di essere bannato, finisca in un server insieme a tutti i cheater.cosi man mano sti deficienti finiscono tutti insieme e le bestemmie saranno condivise e quando non riusciranno a vincere nemmeno con i cheat smetteranno di giocare se si fanno un profilo nuovo durano comunque poco verranno cmq buttati nella marmaglia dei cheater dopo poco.cmq non ho mai capito che piacere ci trovano a competere slealmente sapendo di vincere solo perché barano...sai il baro posso comprenderlo se sei al casinò e barando vinci soldi ma giocare barando non ti porta nulla e non ti fa sentire più bravo perché non lo sei! Per me sono persone con problemi psichiatrici.
bonzoxxx29 Agosto 2025, 10:56 #5
Ho mollato Quake Champions proprio per i cheater, era diventato ingiocabile

Originariamente inviato da: Poty...
Eh dipende! Se i server sono cross play anche su consolle saresti colpito dai cheater. Cmq pensavo che dovrebbero implementare tipo un sistema in cui chi viene individuato come cheater, invece di essere bannato, finisca in un server insieme a tutti i cheater.cosi man mano sti deficienti finiscono tutti insieme e le bestemmie saranno condivise e quando non riusciranno a vincere nemmeno con i cheat smetteranno di giocare se si fanno un profilo nuovo durano comunque poco verranno cmq buttati nella marmaglia dei cheater dopo poco.cmq non ho mai capito che piacere ci trovano a competere slealmente sapendo di vincere solo perché barano...sai il baro posso comprenderlo se sei al casinò e barando vinci soldi ma giocare barando non ti porta nulla e non ti fa sentire più bravo perché non lo sei! Per me sono persone con problemi psichiatrici.


Sai che è una bella idea!
Saturn29 Agosto 2025, 11:08 #6
EA, commenterò con gioia solo quando pubblicherete la notizia che chiudono per sempre.

Neanche mezzo centesimo vedranno più da parte mia, gli ultimi li hanno avuti nel 2011.

Con rinnovato rancore, saluti !

Originariamente inviato da: Poty...
...sai il baro posso comprenderlo se sei al casinò e barando vinci soldi ma giocare barando non ti porta nulla e non ti fa sentire più bravo perché non lo sei! Per me sono persone con problemi psichiatrici.


Con la differenza che al casinò al baro se gli va bene finisce poi in manette, se invece gli va male "lo fanno sparire dalla circolazione", stile Terry Benedict.

Sono proprio i posti "ideali" dove imbrogliare, ideali ovviamente per rischiare letteralmente la pelle.

