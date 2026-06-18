'Non c'è spazio per console economiche': MSI spiega il prezzo di Claw e preannuncia ulteriori aumenti

MSI ha spiegato le ragioni dietro il prezzo piuttosto alto della nuova MSI Claw 8 EX AI+. L'azienda ha sottolineato che sotto quella soglia non sarebbe sostenibile la produzione e che, con tutta probabilità, il costo sarà destinato a salire.

Il mercato delle console portatili da gioco sta attraversando una fase critica, caratterizzata dall'aumento dei costi dei componenti e dall'incertezza sui prezzi futuri. In questo scenario, Valve è stata costretta ad aumentare sensibilmente il prezzo dell'attuale Steam Deck, mentre MSI ha scelto di rilasciare ugualmente la nuova Claw 8 EX AI+ al prezzo di 1.799 dollari.

La nuova handheld dell'azienda integra il SoC Intel Arc G3 Extreme, affiancato da 32 GB di memoria LPDDR5x-8533 e da un SSD PCIe da 1 TB. La dotazione hardware permette, secondo MSI, di eseguire anche i giochi AAA più recenti con frame rate giocabili senza fare necessariamente affidamento su tecnologie di generazione dei fotogrammi o sistemi di upscaling.

La console introduce inoltre impugnature e pulsanti rivisti, con l'obiettivo di migliorare ergonomia e comfort durante le sessioni di gioco prolungate. MSI considera questa piattaforma la prima in grado di offrire un equilibrio tra risoluzione, impostazioni grafiche e fluidità tale da eliminare gran parte dei compromessi tipici del segmento handheld.

Tuttavia, in un'intervista con FRVR, il responsabile marketing dei prodotti Andy Chu ha spiegato le ragioni dietro un costo che, oggettivamente, risulta davvero salato. Stando a quanto detto, MSI non ha alternative e prima di selezionare il prezzo ha tentato tutte le strade possibili per mantenere il costo il più basso possibile. Sfortunatamente, pare che al di sotto di questa soglia non sia possibile scendere, anzi ulteriori aumenti potrebbero essere applicati nell'immediato futuro.

"Tutto quello che posso dire è che abbiamo tentato ogni strada possibile per ottenere memoria e spazio di archiviazione a un costo inferiore. Ad esempio, abbiamo cercato di consolidare i rapporti con i fornitori, di stringere nuove partnership...e credo che abbiamo fatto tutto il necessario per rendere il nostro sistema il più accessibile possibile. Ma sfortunatamente, la situazione, il risultato, è quello che vedete qui. Quindi, direi di sì, sarà un anno difficile per noi e per i giocatori" ha spiegato Chu.

Chu ha anche preso in prestito proprio la console di Valve per il confronto con la nuova Claw. In effetti, la proposta di Valve offre una piattaforma che conta ormai già quattro anni sulle spalle, una dotazione di memoria di sistema dimezzata e un display decisamente meno performante. Nonostante questo, rispetto al rilascio, il prezzo di Steam Deck è quasi raddoppiato di recente a causa degli aumenti di storage e RAM.

"Forse in passato, ad esempio, Steam Deck era davvero accessibile in termini di prezzo, quindi non ci pensavamo troppo prima di acquistarne una. Ma, come potete vedere, anche Steam Deck ora costa molto. Quindi direi che è il momento giusto per valutare il vero potenziale e le capacità che questo nuovo dispositivo portatile [Claw 8 EX AI+] può offrirci".

Per MSI, l'aumento generalizzato dei prezzi sta spingendo il mercato delle console portatili verso una clientela più esigente e orientata alle prestazioni. L'obiettivo della Claw 8 EX AI+ è quindi intercettare gli utenti enthusiast alla ricerca di una macchina capace di offrire un incremento prestazionale significativo, per cui non un bacino di clienti ampio, ma semplicemente selezionato.

Secondo l'azienda, le vendite delle console portatili stanno mantenendo comunque una certa stabilità e continua a esistere una fascia di utenti interessata a dispositivi sempre più potenti e completi, anche a fronte di un investimento economico elevato.

Ma allora, per chi desidera un dispositivo capace ma accessibile? Beh, stando alle parole di Chu, al momento per questa clientela non c'è spazio. Il dirigente ha spiegato che, come dimostra Steam Deck, attualmente il prezzo di un dispositivo di fascia bassa è sproporzionato rispetto alle specifiche.