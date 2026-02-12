No Man's Sky compie 10 anni: Hello Games festeggia con il nuovo aggiornamento Remnant
L'aggiornamento Remnant di No Man's Sky introduce il Gravitino Coil, una gravity gun per manipolare oggetti e raccogliere rottami industriali, oltre a un nuovo sistema di trasporto con il Colossus trasformabile in camiondi Francesco Messina pubblicata il 12 Febbraio 2026, alle 10:21 nel canale Videogames
Il 2026 di No Man's Sky si apre con un aggiornamento ambizioso e sorprendente. Hello Games ha pubblicato Remnant, il primo update dell'anno e il decimo anniversario di supporto continuo per il celebre space RPG. Per celebrare l'occasione, lo studio ha introdotto una novità inaspettata che cambia radicalmente l'interazione con l'ambiente di gioco: una vera e propria gravity gun.
Il nuovo modulo, chiamato Gravitino Coil, può essere installato sul multitool del giocatore. Questo dispositivo permette di manipolare oggetti pesanti attraverso il controllo della gravità: è possibile magnetizzare, respingere, sollevare, trasportare e persino lanciare elementi dello scenario. Non si tratta solo di un'aggiunta "sandbox" pensata per il divertimento, ma di una meccanica integrata in un nuovo ciclo di gameplay dedicato al recupero di rifiuti industriali.
Con l'aggiornamento Remnant, alcuni pianeti ospitano enormi accumuli di scarti e rottami. I giocatori possono esplorare queste aree per recuperare materiali preziosi, utilizzando il Gravitino Coil per spostare carichi ingombranti con maggiore facilità. I rottami raccolti possono poi essere consegnati a specifici Waste Processing Plant, strutture che ricompensano i viaggiatori con risorse riciclate e premi inediti.
No Man's Sky Remnant: ulteriori novità di gameplay
Trasportare grandi quantità di materiale, tuttavia, non è semplice. Ed è qui che entra in gioco la seconda grande novità dell'aggiornamento: una nuova dimensione "truck simulator" applicata all'universo di No Man's Sky. Il veicolo terrestre Colossus Exocraft può ora essere personalizzato con accessori che lo trasformano in un vero camion da carico spaziale.
Tra le modifiche disponibili c'è un pianale ribaltabile, ideale per trasportare ingenti quantità di rottami. Per evitare la perdita del carico durante il tragitto, è possibile installare un campo di contenimento elettromagnetico, che stabilizza i materiali anche su terreni accidentati.
Tuttavia, guidare con carichi pesanti richiede attenzione, soprattutto su pendii ripidi o superfici irregolari. Con Remnant, Hello Games amplia ulteriormente la profondità del suo universo, combinando fisica avanzata, raccolta risorse e trasporto strategico. L'aggiornamento è già disponibile.
