Nioh 3 vola oltre 1 milione di copie, la saga supera quota 10 milioni

Nioh 3 parte a razzo e taglia il traguardo di oltre un milione di copie vendute nel mondo. Così, diventa il capitolo dell'intera saga che più rapidamente ha raggiunto questo risultato. KOEI TECMO Europe e Team NINJA confermano anche un altro dato rilevante: la serie Nioh supera ora 10 milioni di copie complessive a livello globale.

Per celebrare il risultato è stato pubblicato un accolades trailer, che raccoglie giudizi della stampa e sequenze di gameplay. Il titolo è disponibile su PlayStation 5 e su PC Windows tramite Steam, con una demo gratuita che consente di provare l'inizio dell'avventura.

Il nuovo capitolo di questa saga per giocatori molto appassionati mette nei panni di Tokugawa Takechiyo, destinato a diventare shogun durante il periodo Edo. Team NINJA ha rivisto la struttura narrativa rispetto ai precedenti episodi, con una storia che attraversa epoche e regioni differenti del Giappone.

Tra le ambientazioni varie epoche storiche con mappe estese strutturate come mondi aperti, con biomi distinti e maggiore libertà di esplorazione rispetto alla classica suddivisione a missioni. La nostra recensione su Hardware Upgrade descrive Nioh 3 come un souls-like estremamente punitivo, con un sistema di combattimento tecnico e profondo, fedele alla tradizione della serie. Il ritmo resta serrato, la gestione del Ki assume un ruolo centrale e la varietà delle armi offre stili di gioco differenziati. Il titolo punta su precisione, studio dei pattern nemici e build personalizzabili, elementi che premiano l'abilità e la pianificazione.

L'evoluzione della struttura open field amplia l'approccio tattico, mentre la direzione artistica valorizza i contesti storici con scenari dettagliati e un'illuminazione che accentua l'atmosfera cupa tipica del brand.

Nioh 3 prevede doppiaggio in giapponese e inglese e testi localizzati in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Le versioni disponibili sono per PlayStation 5 e PC tramite Steam, con demo scaricabile sulle stesse piattaforme.

La serie entra anche in un contesto culturale di rilievo: Nioh 3 e l'intero franchise sono presenti nella mostra "Samurai" al British Museum, aperta al pubblico fino al 4 maggio. Il curatore Joe Nickols ha dedicato un approfondimento video agli elementi storici ripresi nel gioco, dove sottolinea il dialogo tra ricostruzione storica e rappresentazione interattiva.

Inoltre, è stata anche superata la quota 10 milioni di copie per l'intera saga e, con un terzo capitolo che registra il miglior debutto della serie, Nioh consolida la propria posizione tra gli action RPG più esigenti e apprezzati degli ultimi anni.