Nioh 3: rivelati i requisiti minimi e consigliati per PC, sarà obbligatorio Windows 11

Nioh 3 richiederà obbligatoriamente Windows 11 e 125 GB di spazio. I requisiti minimi e consigliati includono CPU Core i5 o Ryzen 5, 16 GB di RAM e GPU da 6 a 12 GB di VRAM, con prestazioni garantite tramite upscaling. Team Ninja raccomanda un SSD NVMe. Il gioco uscirà il 6 febbraio 2026

Team Ninja ha aggiornato la pagina Steam di Nioh 3, rivelando finalmente i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del suo attesissimo action RPG. La prima sorpresa è tutt'altro che secondaria: il gioco richiederà obbligatoriamente Windows 11, indipendentemente dall'hardware installato. Una decisione che sta diventando sempre più comune tra i titoli di ultima generazione, come Resident Evil Requiem e Monster Hunter Wilds.

Per quanto riguarda i requisiti minimi, Nioh 3 apparirà tutto sommato accessibile, almeno sulla carta. Servirà una CPU Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600, affiancata da 16 GB di RAM. Sul fronte GPU, il minimo sindacale sarà una Nvidia GTX 1060 6 GB oppure una AMD Radeon RX 5600 XT Rev. 2.0, anch'essa da 6 GB.

Questa configurazione consentirà al giocatore di raggiungere i 1080p a 30 FPS utilizzando il preset "Lightest". Tuttavia, è importante sottolineare che tali prestazioni sono garantite con upscaling attivo, segno che il gioco è pensato per sfruttare le tecnologie di ricostruzione dell'immagine.

I requisiti consigliati per Nioh 3

I requisiti consigliati alzano l'asticella e puntano ai 1080p a 60 FPS sul preset "Standard". Team Ninja suggerisce una CPU Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 5600X, 16 GB di RAM e una GPU Nvidia RTX 3060 Ti 8 GB o AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB. Anche in questo caso, l'upscaling rimane un elemento chiave per raggiungere le prestazioni indicate.

Lo studio pone inoltre grande attenzione ai sistemi di archiviazione. Sebbene un SSD sia consigliato già per i requisiti minimi, per garantire caricamenti rapidi e prestazioni fluide Team Ninja raccomanda un SSD NVMe per la configurazione consigliata e per tutte quelle superiori. Indipendentemente dal tipo di SSD utilizzato, serviranno ben 125 GB di spazio libero per installare il gioco.

È richiesto anche un sistema di memoria multi-channel, indice di una maggiore dipendenza dalla banda passante della RAM. La buona notizia è la conferma del supporto alla Frame Generation, utile per incrementare ulteriormente gli FPS su GPU compatibili. Nioh 3 debutterà il 6 febbraio 2026 su PS5 e PC.