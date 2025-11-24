Nioh 3: rivelati i requisiti minimi e consigliati per PC, sarà obbligatorio Windows 11
Nioh 3 richiederà obbligatoriamente Windows 11 e 125 GB di spazio. I requisiti minimi e consigliati includono CPU Core i5 o Ryzen 5, 16 GB di RAM e GPU da 6 a 12 GB di VRAM, con prestazioni garantite tramite upscaling. Team Ninja raccomanda un SSD NVMe. Il gioco uscirà il 6 febbraio 2026di Francesco Messina pubblicata il 24 Novembre 2025, alle 13:31 nel canale Videogames
Team Ninja ha aggiornato la pagina Steam di Nioh 3, rivelando finalmente i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del suo attesissimo action RPG. La prima sorpresa è tutt'altro che secondaria: il gioco richiederà obbligatoriamente Windows 11, indipendentemente dall'hardware installato. Una decisione che sta diventando sempre più comune tra i titoli di ultima generazione, come Resident Evil Requiem e Monster Hunter Wilds.
Per quanto riguarda i requisiti minimi, Nioh 3 apparirà tutto sommato accessibile, almeno sulla carta. Servirà una CPU Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600, affiancata da 16 GB di RAM. Sul fronte GPU, il minimo sindacale sarà una Nvidia GTX 1060 6 GB oppure una AMD Radeon RX 5600 XT Rev. 2.0, anch'essa da 6 GB.
Questa configurazione consentirà al giocatore di raggiungere i 1080p a 30 FPS utilizzando il preset "Lightest". Tuttavia, è importante sottolineare che tali prestazioni sono garantite con upscaling attivo, segno che il gioco è pensato per sfruttare le tecnologie di ricostruzione dell'immagine.
I requisiti consigliati per Nioh 3
I requisiti consigliati alzano l'asticella e puntano ai 1080p a 60 FPS sul preset "Standard". Team Ninja suggerisce una CPU Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 5600X, 16 GB di RAM e una GPU Nvidia RTX 3060 Ti 8 GB o AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB. Anche in questo caso, l'upscaling rimane un elemento chiave per raggiungere le prestazioni indicate.
Lo studio pone inoltre grande attenzione ai sistemi di archiviazione. Sebbene un SSD sia consigliato già per i requisiti minimi, per garantire caricamenti rapidi e prestazioni fluide Team Ninja raccomanda un SSD NVMe per la configurazione consigliata e per tutte quelle superiori. Indipendentemente dal tipo di SSD utilizzato, serviranno ben 125 GB di spazio libero per installare il gioco.
È richiesto anche un sistema di memoria multi-channel, indice di una maggiore dipendenza dalla banda passante della RAM. La buona notizia è la conferma del supporto alla Frame Generation, utile per incrementare ulteriormente gli FPS su GPU compatibili. Nioh 3 debutterà il 6 febbraio 2026 su PS5 e PC.
Analogamente, la recente scelta di Steam (gennaio 2024) di terminare il supporto a W7 mi ha convinto a passare al pinguino quest'estate e per ora mi ritengo più che soddisfatto.
Difficilmente tornerò ad installare sui miei computer un SO della M$, nemmeno se lo richiedesse uno specifico gioco futuro, tanto è talmente ampia la scelta che un gioco in meno non mi cambia granché.
Quindi anche per ufficio cambiero' in Linux Mint e VM per quei 2 programmi se ci saranno che con WIne faranno storie (se le faranno) che gia' a casa con Steam perfetto (per me ovviamente)
i meno esperti possono aggiungere un disco e installarci l'11 senza toccare il 10, mentre i piu' esperti possono manipolare il disco a piacimenti e metterci gli OS che vogliono.
Il problema verra' fuori nel momento in cui non ci saranno piu' i driver, ma non e' ancora il momento.
Paradossalmente invece sul pinguino i giochi non compatibili con windows 10 potrebbero funzionare grazie ai layer di compatibilità.
Comunque anche a me non è che importi molto, a parte che gioco pochissimo, la scelta è comunque vastissima e non basterebbero 1000 anni di tempo libero per giocare tutto quello che vorrei giocare.
