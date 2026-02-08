Nioh 3 debutta alla grande su Steam: primo posto e oltre 70.000 giocatori online

Il debutto di Nioh 3 su Steam è stato molto positivo: primo posto tra i giochi più venduti, oltre 70.000 giocatori contemporanei nelle prime ore e recensioni degli utenti superiori all'80% di valutazioni positive. Numeri incoraggianti che confermano l'interesse per l'action RPG di Team Ninja.

Nioh 3 è disponibile da poche ore su Steam ed è protagonista di un lancio molto positivo. Il gioco di Team Ninja sta conquistando gli utenti della piattaforma. Per il momento, il titolo è stato premiato dai giocatori, che hanno spinto il gioco fino al primo posto delle classifiche di Steam, con anche molte recensioni positive e un dato incoraggiante in termini di utenti attivi. Andiamo a fare il punto sul lancio di Nioh 3.

I numeri del lancio

Nioh 3 è riuscito a conquistare la prima posizione della classifica dei giochi più venduti su Steam. Questa classifica misura i ricavi dei singoli giochi e non le copie vendute, ma rappresenta ugualmente un indice molto importante per misurare il successo di un gioco al lancio sulla piattaforma di Valve.

C'è un altro dato da considerare per valutare il lancio del gioco. Come conferma Steamdb, infatti, nelle prime ore successive al lancio, Nioh 3 ha superato quota 70.000 giocatori in contemporanea e, al momento in cui scriviamo, continua a mantenere numeri elevati, con un nuovo possibile record in arrivo nel corso del weekend e nei giorni successivi al lancio.

Le recensioni degli utenti sono più che positive, sempre considerando i dati di Steamdb, con oltre l'80% degli utenti che hanno promosso il gioco, assegnando un voto positivo. La prima fase di disponibilità di Nioh 3 si chiude, quindi, bene e ora bisognerà valutare l'andamento del titolo nel corso delle prossime settimane per avere un quadro più completo sulla situazione.