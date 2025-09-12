Nintendo Virtual Boy: l'accessorio per Switch e Switch 2 che riporta in vita il visore degli anni '90

Durante il Nintendo Direct, il publisher ha presentato un nuovo accessorio compatibile con le console Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 decisamente inaspettato: Virtual Boy. Come suggerisce il nome, il nuovo dispositivo consentirà ai videogiocatori di rivivere le avventure in 3D stereoscopico degli ormai lontani anni '90, attraverso una riproduzione del dispositivo originale.

Per chi non lo conoscesse, il Virtual Boy era in realtà una console completa teoricamente portatile, ma che in realtà poggiava su un cavalletto che doveva necessariamente essere posizionato su un tavolo. Era un vero e proprio visore a batterie che, attraverso un complesso sistema di specchi oscillanti, lenti e LED, proiettava immagini dinamiche e monocromatiche tridimensionali.

La console stuzzicò indubbiamente l'interesse degli appassionati, ma fu un vero e proprio flop dal punto di vista commerciale. Non a caso, dopo un anno dal rilascio in Giappone e Stati Uniti, venne interrotta la produzione e il Virtual Boy non arrivò mai in Europa.

Naturalmente, il nuovo accessorio sfrutta una tecnologia completamente diversa. Basta inserire la console Switch o Switch 2 nella parte anteriore e, attraverso le lenti, l'immagine viene convertita in 3D.

Sfortunatamente, il catalogo dei giochi compatibili è limitato ad alcuni titoli rilasciati ai tempi del Virtual Boy, ma non solo: per accedere ai suddetti giochi  in totale 14 per ora  sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Online + Pacchetto Aggiuntivo.

La periferica è già disponibile sullo store americano di Nintendo al prezzo di 99,99 dollari per la riproduzione 1:1, ma Nintendo ha messo a disposizione anche un modello "cardboard" dal costo nettamente più contenuto di 24,99 dollari.