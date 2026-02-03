Nintendo Switch è diventata la console più venduta di sempre per Nintendo con 155,37 milioni di unità. I risultati finanziari del trimestre chiuso a dicembre 2025 mostrano una crescita marcata, sostenuta dal lancio di Nintendo Switch 2, mentre il segmento mobile e film fa segnare una contrazione.

Nintendo ha aggiornato i propri risultati finanziari e di vendita per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2025, facendo segnare un doppio traguardo: da un lato Nintendo Switch diventa ufficialmente la console più venduta nella storia della compagnia, dall'altro i conti mostrano una crescita molto marcata, sostenuta dal lancio di Nintendo Switch 2.

Secondo i dati aggiornati, Nintendo Switch ha raggiunto quota 155,37 milioni di unità vendute a livello globale, superando definitivamente Nintendo DS, ferma a 154,02 milioni e fuori produzione da anni. Solo nell'ultimo trimestre del 2025, la console ha aggiunto 1,36 milioni di unità al proprio totale, consolidando un primato che difficilmente verrà messo in discussione all'interno del catalogo storico della casa di Kyoto.

La nuova classifica delle console Nintendo più vendute vede ora Switch al primo posto, seguita da DS, Game Boy, Wii e Game Boy Advance. Questo aggiornamento ha effetti anche sulla graduatoria assoluta delle console più vendute di sempre, dove Nintendo Switch si colloca al secondo posto, alle spalle di PlayStation 2 con 160,63 milioni di unità. Il distacco è di poco superiore ai 5 milioni di unità, una soglia che, mantenendo i ritmi attuali, potrebbe essere colmata tra il 2026 e il 2027, anche considerando un fisiologico rallentamento delle vendite.

Parallelamente, Nintendo ha pubblicato i risultati finanziari trimestrali, che mostrano una crescita molto significativa su base annua. Le vendite nette negli ultimi nove mesi hanno raggiunto 1.905,8 miliardi di yen (circa 10,38 miliardi di euro), con un incremento del 99,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è salito a 300,3 miliardi di yen (+21,3%), mentre l'utile ordinario ha toccato 455,8 miliardi di yen, segnando un aumento del 39,4%. Ancora più marcata la crescita dell'utile netto, pari a 358,8 miliardi di yen (+51,3%).

Il principale motore di questa espansione è stato il debutto di Nintendo Switch 2, che nel breve periodo ha rispettato le aspettative: la nuova piattaforma ha totalizzato negli ultimi nove mesi 17,37 milioni di unità hardware vendute, di cui circa 7 milioni nell'ultimo trimestre, e 37,93 milioni di copie software distribuite (17,37 milioni negli ultimi tre mesi). Resta invece in calo il segmento mobile e film, che ha generato 54,5 miliardi di yen di ricavi (circa 297 milioni di euro), con una flessione del 10,1% su base annua.

Guardando al futuro, se Nintendo Switch ha ormai scritto la propria pagina nella storia dell'hardware videoludico, Nintendo Switch 2 si trova davanti a un percorso più complesso: il prezzo più elevato e un contesto di mercato profondamente diverso rendono improbabile una replica dei numeri record del modello originale, pur in presenza di un avvio commerciale molto solido.