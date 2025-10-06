Nintendo Switch 2 sfrutta una variante proprietaria del DLSS di NVIDIA: eccola alla prova

Digital Foundry ha confermato che Nintendo Switch 2 utilizza due versioni distinte del DLSS di Nvidia: una più completa, limitata a 1080p, e una Light, capace di scalare fino al 4K, ma con compromessi visivi

Digital Foundry ha pubblicato un'analisi approfondita che conferma quanto si ipotizzava da mesi: Nintendo Switch 2 utilizza due versioni diverse della tecnologia DLSS sviluppata da NVIDIA. Una scelta che consente alla console di bilanciare la qualità visiva e le prestazioni, soprattutto considerando le limitazioni energetiche di un dispositivo portatile.

Il primo modello, chiamato "Fat DLSS", riprende il funzionamento del classico DLSS basato su reti neurali CNN già impiegato su PC. Questo sistema è in grado di effettuare l'upscaling dei giochi fino a 1080p, offrendo immagini più nitide, antialiasing più preciso e movimenti più naturali. I risultati sono molto vicini a quelli ottenuti su un PC, ma il limite della risoluzione massima rimane evidente in modalità docked.

Per superare questo vincolo, Nintendo e NVIDIA hanno sviluppato una seconda variante, denominata "DLSS Light", pensata per le modalità dock e per raggiungere risoluzioni fino a 4K. A differenza del modello tradizionale, questa versione riduce la nitidezza durante il movimento, poiché disattiva temporaneamente alcune tecniche di ricostruzione temporale. Il vantaggio è un frame-time dimezzato e una migliore scalabilità, anche se con qualche artefatto visivo.

Secondo uno sviluppatore rimasto anonimo interrogato da Digital Foundry, le due versioni del DLSS coesistono e possono essere selezionate dagli sviluppatori a seconda delle esigenze del gioco. La variante "Light", più recente, risulta ottimizzata per le capacità hardware di Switch 2, offrendo prestazioni più stabili senza compromettere l'autonomia in modalità portatile.

Un aspetto interessante è che nessun titolo Nintendo first-party utilizza il DLSS, ma questo potrebbe cambiare nei prossimi mesi. La compatibilità con la tecnologia NVIDIA apre infatti la strada a maggiori margini di miglioramento grafico, specialmente se la console riuscirà a sfruttare in futuro il nuovo modello DLSS basato su Transformer.

L'analisi di Digital Foundry, condotta su giochi come Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws, The Touryst e Fast Fusion, suggerisce che Switch 2 offre un'esperienza visiva più fluida e bilanciata rispetto alla generazione precedente con un consumo energetico limitato, per quanto superiore all'originale Switch. D'altronde, l'autonomia è sicuramente inferiore, ma tutto sommato accettabile considerando le prestazioni nettamente superiori.