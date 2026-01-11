Nintendo Switch 2: risultati sotto le attese durante le festività natalizie 2025

Nintendo Switch 2 è stata protagonista di un lancio da record, con ben 3,5 milioni di unità vendute in appena 4 giorni. Lo scorso novembre, inoltre, la console ha superato quota 10 milioni di unità vendute.

Un nuovo report di The Game Business, però, evidenzia risultati sotto le attese per la console per quanto riguarda le festività natalizie del 2025 e tutto il periodo di shopping che l'anticipa (quindi considerando anche il mese di novembre e il periodo del Black Friday). Ricordiamo che la Switch 2 dovrebbe presto registrare un aumento di prezzo.

Un risultato deludente?

Secondo questo nuovo report, negli Stati Uniti, tra novembre e dicembre, la Switch 2 ha venduto il 35% in meno rispetto a quanto fatto dalla prima generazione di Switch tra novembre e dicembre del 2017. Anche nel Regno Unito si è registrato un calo, pari al 16%.

In Francia, invece, la Switch 2 ha venduto il 30% in meno rispetto a quanto fatto dalla prima Switch nel periodo di festività del 2017. Anche in Giappone, nonostante un risultato complessivo superiore dell'11%, considerando il confronto 2025 vs 2017, nella parte finale dell'anno scorso si è registrato un rallentamento delle vendite.

Oltre al prezzo più alto di Switch 2, c'è da evidenziare anche il catalogo di giochi in uscita che ha un impatto anche sulle vendite. Nell'ottobre del 2017, infatti, Nintendo lanciò Super Mario Odyssey, gioco in grado di spingere in modo significativo le vendite della console della casa nipponica.

Per un quadro aggiornato sulle vendite della Switch 2 bisognerà attendere le prossime settimane, in modo da poter verificare quali saranno le reali performance della console nel corso della prima parte dell'anno.