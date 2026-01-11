Nintendo Switch 2: risultati sotto le attese durante le festività natalizie 2025
Nintendo Switch 2 ha registrato vendite al di sotto delle aspettative nel corso della parte finale del 2025: ecco i primi numeri che confermano le performance della consoledi Davide Raia pubblicata il 11 Gennaio 2026, alle 09:41 nel canale Videogames
Nintendo Switch 2 è stata protagonista di un lancio da record, con ben 3,5 milioni di unità vendute in appena 4 giorni. Lo scorso novembre, inoltre, la console ha superato quota 10 milioni di unità vendute.
Un nuovo report di The Game Business, però, evidenzia risultati sotto le attese per la console per quanto riguarda le festività natalizie del 2025 e tutto il periodo di shopping che l'anticipa (quindi considerando anche il mese di novembre e il periodo del Black Friday). Ricordiamo che la Switch 2 dovrebbe presto registrare un aumento di prezzo.
Un risultato deludente?
Secondo questo nuovo report, negli Stati Uniti, tra novembre e dicembre, la Switch 2 ha venduto il 35% in meno rispetto a quanto fatto dalla prima generazione di Switch tra novembre e dicembre del 2017. Anche nel Regno Unito si è registrato un calo, pari al 16%.
In Francia, invece, la Switch 2 ha venduto il 30% in meno rispetto a quanto fatto dalla prima Switch nel periodo di festività del 2017. Anche in Giappone, nonostante un risultato complessivo superiore dell'11%, considerando il confronto 2025 vs 2017, nella parte finale dell'anno scorso si è registrato un rallentamento delle vendite.
Oltre al prezzo più alto di Switch 2, c'è da evidenziare anche il catalogo di giochi in uscita che ha un impatto anche sulle vendite. Nell'ottobre del 2017, infatti, Nintendo lanciò Super Mario Odyssey, gioco in grado di spingere in modo significativo le vendite della console della casa nipponica.
Per un quadro aggiornato sulle vendite della Switch 2 bisognerà attendere le prossime settimane, in modo da poter verificare quali saranno le reali performance della console nel corso della prima parte dell'anno.
Vogliamo parlare di come ormai propongano giochi pietosi vedasi pokémon ZA che è più bug che gioco?!
O come i prezzi siano totalmente fuori dal mondo?
O come sostanzialmente Nintendo stia rivogando da decenni la stessa roba?
Purtroppo a forza di insistere poi il gioco si rompe.
Vedo che c'è sempre l'ossessione di pretendere innovazioni nel gameplay senza considerare nemmeno minimamente che c'è gente a cui certe cose piacciono così come sono e basta. Al massimo vengono chieste nuove mappe e grafica aggiornata, il tutto condito con qualche piccola novità sul gameplay quì e là ma nulla di sconvolgente.
Un po' come gli utenti che si lamentano che FIFA e COD siano sempre uguali.
Anche gli scacchi sono sempre uguali, così come la Dama, il Ping Pong, i giochi di Carte, il Majong, il Tennis, il Calcio, le Corse, il Basket e molto altro eppure continuiamo a praticarli e guardarli.
Se la skill è quella non puoi cambiarla, se la cambi non posson portare lo stesso nome.
Il gameplay lo puoi cambiare in un titolo dove l'identità non è rappresentata da un unico genere ludico e non c'è una componente competitiva.
Al massimo vengono chieste nuove mappe e grafica aggiornata, il tutto condito con qualche piccola novità sul gameplay quì e là ma nulla di sconvolgente.
No guarda... per me possono anche non innovare ma allora mi fai un pokémon fatto bene. No che se corri nel punto sbagliato cadi fuori dalla mappa e tutta quella sequela infinita di bug assurdi che manca poco nemmeno fosse un indie.
Anche gli scacchi sono sempre uguali. Così come la Dama o il Ping Pong.
Se la skill è quella non puoi cambiarla, se la cambi non posson portare lo stesso nome.
Con la differenza che dama, ping pong, scacchi ecc... ecc... non è che mi vengono a dire: butta quella vecchia scacchiera che adesso hai la scacchiera nuova per giocare a scacchi 2 per poi avere lo stesso gioco di prima ma adesso è anche buggato per cui magari se fai l'arrocco un pezzo cade fuori dalla scacchiera.
Qua la gente si è incazzata non perché si aspettava che pokémon o altri titoli nintendo dovessero cambiare chissà che ma perché non ci sono nuovi titoli ma solo nuovi capitoli e questi nuovi capitoli sono e bada bene non parlo di storia, gameplay o scelte artistiche ma proprio di problemi nel codice del gioco, fatti male.
Prova a cercare anche solo su youtube ci sono i video di come, il più famoso è pokémon ma ne trovi anche altri, corri e in punti completamente a caso cadi sotto la mappa. Ti rendi conto!?!? Roba programmata completamente a cazzo.
Quella è un altra storia, lì non è il genere nè il gameplay ma il prodotto che è buggato.
Sul fatto che lo facciano pagare tanto è perchè ci sono molti rimb4mbiti fra i fan di Nintendo che li comprerebbero comunque a qualsiasi prezzo e anche sapendo che il prodotto è buggato.
Pokemon sarà programmato malissimo ma la serie Mario, Donkey Kong e Zelda da sole bastano ed avanzano per chi compra la Switch.
... ma la serie Mario, Donkey Kong e Zelda da sole bastano ed avanzano per chi compra la Switch.
Sarà per quello, allora, che registrano "risultati sotto le aspettative"...
A chi compera la switch basta dire ho la Nintendo
Da un lato Switch 2 ha una lineup un po' così.
Al di là delle solite ip (anzi anche meno corpose a questo giro) non è che ci sia granché.
Il problema vero però è il costo.
Switch ha una base installata MOSTRUOSA presso bambini di ogni età.
Sono spesso giocatori occasionali, che hanno preso la Switch "perché ce l'hanno tutti/e gli amichetti/e" ma a giocare oltre a Mario Kart e Mario odissey non vanno.
Gli amichetti dei miei due bambini ce l'hanno quasi tutti e alcuni di loro non sanno tenere un manco in mano i joycon... l'hanno avuta in regalo anche perché, probabilmente, 250 europ è una somma che ancora si mette in conto per un gioco del genere. 500 e passa, UN MILIONE delle oramai obsolete lire, credo sia eccessivo per la nonnina che vive di pensione o per la classe che fa il regalo di compleanno.
Tutto questo parco acquirenti "incosapevole" non sarà mai riportato sulla switch 2 visti i costi enormi della seconda console rispetto alla prima in termini di piattaforma, accessori e giochi.
E anche perché molti di loro il problema dell'esistenza della switch 2 non se lo pongono proprio. La prima ha un catalogo di oltre 1000 titoli,che spesso si trovano anche a 10/20 euro. Perché un genitore deve andare a prendere una nuova console, e svenarsi, per vedere il proprio pargolo farci, sostanzialmente, la stessa cosa?
Io da bimbo "cresciuto" ho desistito appena ho visto costi e lineup secondo me assolutamente deludenti. Ma, ripeto, un po' come per WII, una fetta mostruosa delle vendita l'ha fatta il pubblico occasionale che, magari, dopo anni e anni dalla wii, è cambiato ed è entrato sulla console "da occasionali" del momento.
Edit: aggiungo che in fondo ne sono contento. Se il giochino comincia a fermarsi forse qualcuno tornerà sui suoi passi. Non comprare resta la sola, ma formidabile arma, in mano ai consumatori.
Edit: aggiungo che in fondo ne sono contento. Se il giochino comincia a fermarsi forse qualcuno tornerà sui suoi passi. Non comprare resta la sola, ma formidabile arma, in mano ai consumatori.
Verissimo.
Sempre pensato la stessa cosa, non solo a riguardo dei videogiochi, ma per quasi tutto ciò che si vede in vendita
Guarda che si parla di risultati al di sotto delle aspettative di Nintendo, non che abbiano venduto poco.
Avrà comunque venduto di più di PS e Xbox.
Un arma impossibile da controllare e quasi mai attuabile in quanto richiede una cosa che i consumatori non sono quasi mai in grado di mettere in campo. Ossia una coalizione.
Tu non compri ma il tuo vicino sì e alla fine vedendo che non cambia nulla finisci per comprare anche tu. Quelli che resistono invece in primis rimangono a bocca asciutta ed in secundis non sono mai una percentuale rilevante.
