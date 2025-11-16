Nintendo Switch 2: in rilascio un nuovo aggiornamento con tanti miglioramenti

Nintendo ha avviato, in questi giorni, il rilascio di un nuovo aggiornamento per la Nintendo Switch 2 che porta il software alla versione 21.0.0. Si tratta di un update particolarmente interessante che dovrebbe già essere disponibile su buona parte delle console attive in Italia. Le novità incluse nell'aggiornamento sono diverse.

Le novità del nuovo aggiornamento della Switch 2

Aggiornando la console all'ultima versione è possibile registrare l'introduzione di una nuova icona per identificare i giochi che permette all'utente di capire subito se il titolo selezionato è parte del catalogo di Switch, Switch 2 e se è stato scaricato dall'eShop.

Da segnalare anche una modifica al pannello di gestione dei download con l'utente che può annullare con un'unica azione tutti i download in corso. Con la nuova versione del software, inoltre, chi acquista una nuova Switch 2 con un gioco in bundle da scaricare in versione digitale, al primo accesso online, registra l'avvio immediato del download del titolo, senza doverlo cercare sullo shop e avviare manualmente l'operazione.

Ci sono da segnalare anche novità per la funzionalità GameChat, con una serie di ottimizzazioni legate al funzionamento. C'è anche un miglioramento per lo Switch 2 Pro Controller con l'introduzione di un'opzione audio che permette di rimuovere la latenza.

Il nuovo aggiornamento viene scaricato e installato in automatico dalla console. È sufficiente mantenere attiva la connessione a Internet per poter aggiornare il software. Nel corso delle prossime settimane possiamo aspettarci l'arrivo di un'ulteriore serie di update con cui Nintendo andrà a ottimizzare al massimo il funzionamento della console che sta raccogliendo un successo oltre le aspettative iniziali.