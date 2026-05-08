Nintendo Switch 2 aumenta di prezzo dal 1° settembre 2026 in Europa, USA e Canada: ecco i nuovi listini

Nintendo ha reso noti i nuovi listini di Nintendo Switch 2 per i principali mercati mondiali, annunciando una revisione al rialzo che entrerà in vigore il 1° settembre 2026 per Europa, Stati Uniti e Canada. La decisione era attesa: nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni sulla pressione esercitata dagli azionisti affinché la casa di Kyoto aggiornasse i prezzi della console, lanciata il 5 giugno 2025 con un prezzo di partenza di 449,99$ negli USA e 469,99€ in Europa.

Prezzi che chiaramente sono il risultato dell'impatto dei costi delle memorie, dalla RAM allo storage, in forte ascesa negli ultimi mesi a causa delle problematiche produttive legate alla domanda da parte dei datacenter AI.

I nuovi prezzi mercato per mercato

In Europa, Nintendo Switch 2 verrà commercializzata a 499,99 euro tramite il My Nintendo Store, con un incremento di 30 euro rispetto all'attuale 469,99 euro. Negli Stati Uniti il nuovo prezzo consigliato sarà di 499,99, mentre in Canada si passerà da 629,99 a 679,99 dollari canadesi. Da notare che, con questo aggiornamento, il prezzo base della console negli USA raggiungerà esattamente quello che al lancio era riservato al bundle con Mario Kart World.

Per il Giappone le variazioni sono più articolate e anticipate: entreranno in vigore già il 25 maggio 2026. Il modello Switch 2 in versione solo giapponese salirà da 49.980 a 59.980 yen, mentre il modello multilingua distribuito tramite My Nintendo Store rimarrà invariato a 69.980 yen. L'intera famiglia Switch 1 subirà anch'essa dei rincari nel mercato nipponico: Nintendo Switch OLED passerà da 37.980 a 47.980 yen, la Nintendo Switch standard da 32.978 a 43.980 yen e la Switch Lite da 21.978 a 29.980 yen. Per ora non sono stati comunicati aggiornamenti analoghi relativi ai modelli Switch 1 nei mercati occidentali.

Sempre in Giappone, Nintendo ha annunciato anche un adeguamento dei prezzi dell'abbonamento Nintendo Switch Online. Il piano annuale individuale salirà da 2.400 a 3.000 yen, mentre il piano con Pacchetto Aggiuntivo passerà da 4.900 a 5.900 yen. Secondo la comunicazione ufficiale, la revisione servirà ad allineare i costi giapponesi a quelli già in vigore negli altri mercati. Non è al momento confermato se variazioni analoghe interesseranno anche gli abbonati europei e nordamericani, ma la situazione merita attenzione.

Nella nota diffusa dall'azienda, Nintendo giustifica gli aumenti citando "cambiamenti nelle condizioni del mercato" e una valutazione complessiva dell'andamento del proprio business a livello globale. L'azienda ha anche espresso rammarico per l'impatto che tali modifiche potrebbero avere sui consumatori e sugli altri interlocutori commerciali.

La mossa di Nintendo si inserisce in un quadro più ampio che ha visto anche altri grandi attori del settore console procedere a revisioni di prezzo. Sony ha aumentato il costo di PlayStation 5 in diversi mercati, e Xbox aveva precedentemente effettuato aggiustamenti analoghi. L'entità dell'incremento applicato da Nintendo risulta tuttavia più contenuta rispetto a quanto registrato dalla concorrenza, in particolare per il mercato europeo dove l'aumento si ferma a 30€.

Mercato Prodotto Prezzo attuale Nuovo prezzo Data Giappone Switch 2 (solo JP) ¥49.980 ¥59.980 25 mag 2026 Giappone Switch OLED ¥37.980 ¥47.980 25 mag 2026 Giappone Switch standard ¥32.978 ¥43.980 25 mag 2026 Giappone Switch Lite ¥21.978 ¥29.980 25 mag 2026 USA Switch 2 $449,99 $499,99 1 set 2026 Canada Switch 2 $629,99 CAD $679,99 CAD 1 set 2026 Europa Switch 2 (My Nintendo Store) €469,99 €499,99 1 set 2026

L'andamento finanziario di Nintendo e le vendite di Switch 2

Nintendo ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2026. Sul fronte hardware, il dato più rilevante riguarda Nintendo Switch 2, che ha raggiunto quota 19,86 milioni di unità vendute a livello globale. Il risultato conferma un avvio di ciclo commerciale particolarmente solido per la nuova console, che sta mantenendo un ritmo di adozione elevato nei principali mercati internazionali.

Parallelamente, la precedente generazione continua a mostrare una notevole tenuta sul lungo periodo: Nintendo Switch ha infatti raggiunto 155,92 milioni di unità vendute, avvicinandosi ulteriormente alla soglia dei 156 milioni. Un livello che consolida la piattaforma tra le console più diffuse della storia del settore, e che riapre il confronto con il primato detenuto da PlayStation 2, stimato intorno ai 160 milioni di unità, valore che potrebbe tuttavia essere soggetto a revisioni nel tempo.

Anche i dati software evidenziano una crescita significativa. Nel corso dell'anno fiscale 2026, i titoli per Switch 2 hanno totalizzato 48,71 milioni di copie vendute. Per la prima generazione di Switch, invece, il cumulato software ha raggiunto 1,528 miliardi di unità distribuite globalmente, un dato che riflette la longevità della piattaforma e il suo ampio catalogo di titoli. Tra le produzioni più rilevanti del periodo figura anche il debutto di nuovi giochi capaci di raggiungere rapidamente risultati milionari. In particolare, Pokémon Pokopia risulta già tra i titoli di maggiore successo su Switch 2.

Dal punto di vista economico, i principali indicatori finanziari risultano complessivamente positivi. Nintendo ha registrato vendite nette pari a 2.313 miliardi di yen, con un margine operativo di 360,1 miliardi di yen e un utile netto di 424 miliardi di yen.