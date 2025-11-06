Nintendo si prepara a dare il benservito alla Switch: il futuro è Switch 2

Nintendo si prepara a salutare gradualmente la sua console di maggior successo, la Nintendo Switch, per concentrare tutte le proprie risorse sulla Switch 2, il nuovo modello che segna l'inizio di una nuova era per l'azienda giapponese.

Durante la presentazione dei risultati finanziari del 5 novembre 2025, Nintendo ha annunciato ufficialmente che "d'ora in avanti, sposteremo il nostro principale focus di sviluppo su Nintendo Switch 2 e amplieremo il nostro business attorno a questa nuova piattaforma".

La decisione non arriva come una sorpresa: la console originale, lanciata nel 2017, ha venduto oltre 154 milioni di unità nel mondo, diventando una delle piattaforme più amate e longeve della storia dei videogiochi. Tuttavia, dopo otto anni di onorato servizio, la casa di Kyoto ritiene che sia giunto il momento di passare il testimone alla nuova generazione.

Nintendo chiarisce i dettagli sul ritiro dal mercato della Switch

Nintendo ha chiarito che la Switch originale non sarà ritirata immediatamente dal mercato. Le vendite continueranno "tenendo conto della domanda dei consumatori e delle condizioni di mercato". Inoltre, diversi titoli importanti sono ancora previsti per la console nel corso dei prossimi mesi, a testimonianza di un addio graduale piuttosto che improvviso.

Nel frattempo, i numeri della Switch 2 continuano a crescere rapidamente. Dalla sua uscita a giugno 2025, la nuova console ha già superato 10,36 milioni di unità vendute, con un dato significativo: l'84% dei possessori proviene dalla prima Switch. Questo evidenzia un passaggio quasi naturale della community verso la nuova piattaforma, che promette prestazioni superiori, compatibilità migliorata e nuove esperienze di gioco.

Con questa transizione, Nintendo mira a garantire una continuità nel suo ecosistema, evitando le difficoltà incontrate nel passaggio da Wii a Wii U. La Switch 2 rappresenta dunque non solo un'evoluzione tecnologica, ma anche un rinnovamento strategico che rafforza la posizione dell'azienda nel mercato globale.