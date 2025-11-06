Nintendo punta sul cinema: dopo Mario, arrivano Zelda, nuovi film e non solo

Il presidente Nintendo Shuntaro Furukawa ha dichiarato che film e media visivi sono "molto adatti" ai giochi dell'azienda. Dopo il successo di Super Mario Bros. Movie, Nintendo punta su The Super Mario Galaxy Movie e sul film live action di Zelda, mentre Miyamoto annuncia una strategia di espansione sperimentale con Nintendo Pictures

Nintendo è pronta a rafforzare la sua presenza nel mondo del cinema. Durante la conferenza con gli investitori successiva alla presentazione dei risultati trimestrali, il presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato che "film e media visivi sono forme di intrattenimento molto adatte ai giochi Nintendo". Dopo il successo travolgente di The Super Mario Bros. Movie, la casa di Kyoto vede nelle produzioni cinematografiche un nuovo modo per espandere il proprio pubblico e consolidare il legame con i fan di ogni generazione.

Furukawa ha spiegato che l'obiettivo è "aumentare la base di fan, riaccendere l'interesse per i nostri giochi e costruire un sostegno multigenerazionale". L'esempio più immediato è The Super Mario Galaxy Movie, il sequel del film del 2023, che arriverà nelle sale il 3 aprile 2026. Tuttavia, la vera prova arriverà con il film live action di The Legend of Zelda, con Bo Bragason nel ruolo di Zelda e Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link.

Sebbene il franchise di Zelda sia amatissimo dai gamer, non gode della stessa notorietà globale di Mario. Proprio per questo, il film rappresenta un test cruciale per capire se Nintendo riuscirà a conquistare anche il pubblico cinematografico mainstream.

Shigeru Miyamoto si espone sulla strategia di Nintendo sulla produzione dei film

A commentare la strategia è intervenuto anche Shigeru Miyamoto, leggendario creatore di Mario, Zelda e Donkey Kong. Miyamoto ha definito il cinema "il passo logico successivo per un'azienda d'intrattenimento come Nintendo". Ha sottolineato che la nuova divisione Nintendo Pictures non si limiterà a produrre lungometraggi, ma esplorerà anche nuove forme espressive e sperimentazioni, come cortometraggi e progetti indipendenti. Un esempio è Close to You, un corto dedicato ai Pikmin, che rientra nella strategia di espansione del catalogo di contenuti proprietari.

Miyamoto ha aggiunto che Nintendo vuole collaborare con partner internazionali, evitando di gonfiare eccessivamente il proprio organico interno. "I contenuti che risuonano a livello globale possono nascere ovunque", ha affermato, "l'importante è che parlino a tutti".

Parallelamente, l'azienda ha confermato l'intenzione di investire nell'acquisizione di studi di sviluppo, consolidando il proprio ruolo come ecosistema creativo globale che unisce videogiochi, cinema e innovazione.