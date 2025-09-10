Nintendo non risparmia nessuno: condannato un produttore di accessori

Nintendo e Genki hanno chiuso la disputa legale nata dopo la presentazione di un mockup non autorizzato di Switch 2 al CES. Laccordo prevede un risarcimento economico, il divieto di usare marchi e nomi legati a Nintendo e lobbligo per Genki di distinguersi chiaramente come produttore senza licenza

Nintendo e il produttore di accessori Genki hanno raggiunto un accordo per chiudere una controversia nata a gennaio, quando l'azienda indipendente aveva presentato al CES un rendering 3D della futura Switch 2. L'iniziativa, che includeva anche un video promozionale e una diretta streaming dedicata, aveva attirato l'attenzione dei media e sollevato dubbi sulla possibile diffusione anticipata di informazioni riservate.

Secondo Nintendo, i mockup e le comunicazioni pubbliche di Genki avrebbero generato confusione nei consumatori, facendo credere che esistesse un legame ufficiale con la compagnia giapponese. L'azienda ha inoltre accusato Genki di utilizzo non autorizzato di marchi registrati e di pratiche di concorrenza sleale.

VIDEO — La Nintendo Switch 2 en avant-première au #CES2025.



L'accessoiriste Genki indique posséder la vraie console et expose une maquette 3D + des accessoires.



Les détails ici : https://t.co/5LDlnR2zC1 pic.twitter.com/IJ6taQggIQ — Numerama (@Numerama) January 8, 2025

Nel maggio scorso, Nintendo ha avviato un'azione legale sostenendo che Genki avesse "confermato dettagli confidenziali" sulla console non ancora annunciata, ipotizzando perfino un accesso illegale a unità non commercializzate. Genki ha successivamente smentito di possedere console provenienti da canali non ufficiali e ha ribadito di non aver avuto accesso a proprietà o documenti riservati.

Tuttavia, con la recente intesa, Genki ha accettato di corrispondere a Nintendo un risarcimento economico non specificato. L'accordo stabilisce inoltre che l'azienda non potrà più utilizzare nomi o marchi riferibili a Nintendo, né impiegare assonanze come "Glitch" o "Glitch 2" nelle proprie campagne di marketing. Anche il design del packaging dei suoi accessori dovrà evidenziare chiaramente lo status di produttore non autorizzato e non potrà richiamare lo stile visivo delle console ufficiali.