Nintendo non considera le mod dannose per le proprietà intellettuali

Nintendo, inaspettatamente, ha difeso le mod in tribunale nella causa contro Pocketpair. I creatori di Palworld le hanno definite "prior art", tuttavia Nintendo ha sottolineato che necessitano di una copia originale del gioco, quindi non rappresentano una violazione

La battaglia legale tra Nintendo e Pocketpair, il creatore di Palworld, si arricchisce di un nuovo capitolo. Al centro della controversia ci sono le mod, utilizzate dal secondo come linea di difesa. Secondo Pocketpair, le mod rappresenterebbero un modello di "prior art" che indebolisce le accuse di plagio di Nintendo.

Pocketpair ha citato come esempio la mod Pocket Souls di Dark Souls 3, che consente ai giocatori di catturare e utilizzare i nemici in battaglia, una meccanica ritenuta simile a quella di Pokémon.

Secondo il publisher giapponese, in una risposta intercettata da GamesFray, le mod non possono essere considerate "un precedente" valido. Il colosso di Kyoto, infatti, ha spiegato che le mod non rappresentano un'alternativa al gioco originale, ma anzi rendono una copia del prodotto indispensabile per il loro utilizzo.

Da questo punto di vista, Nintendo non ha tutti i torti e le mod sono effettivamente legate all'utilizzo di un gioco di base. Tuttavia, è peculiare come Nintendo sostenga che le mod non danneggino le proprietà intellettuali a cui si ispirano dato che in passato, laddove i richiami alle proprie IP era evidente, ha sempre contrastato qualsiasi lavoro in questo ambito.

Il dibattito non è marginale. In Giappone, i tribunali hanno spesso accolto le difese basate sull’esistenza di "prior art". Tuttavia, Nintendo punta a invalidare questo approccio, sottolineando che le mod non possono rientrare nella stessa categoria di un titolo sviluppato e distribuito per intero.

A complicare lo scenario c’è un brevetto recentemente concesso a Nintendo negli Stati Uniti. Quest'ultimo riguarda la meccanica di evocazione di un personaggio secondario per combattere, sia tramite input diretto del giocatore sia in modo automatico.

Secondo alcuni esperti legali, il brevetto è formalmente valido, ma potrebbe incontrare ostacoli se sottoposto a giudizio. Don McGowan, ex responsabile legale di The Pokémon Company, ritiene addirittura che possa venire ignorato. Peraltro, la registrazione sarebbe successiva al rilascio del gioco, quindi non è detto che Nintendo lo porti effettivamente in tribunale.

Nel frattempo, Palworld continua a evolversi ed ha recentemente annunciato la versione 1.0 che segna l'uscita del gioco dall'accesso anticipato. Il rilascio è stato fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo dichiarato dagli sviluppatori di correggere bug e migliorare la stabilità. Sul piano legale, invece, lo scontro con Nintendo rimane aperto e potrebbe definire nuovi limiti nell'ambito del lavoro degli sviluppatori.