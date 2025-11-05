Nintendo incassa anche negli USA: verrà riesaminato il brevetto già concesso contro Palworld
Non sembra esserci pace per Nintendo: dopo una serie positiva di vittorie in tribunale, la posizione contro Palworld si indebolisce ulteriormente dopo che l'ufficio brevetti americano ha imposto una revisione straordinaria di un brevetto registrato nel 2024di Vittorio Rienzo pubblicata il 05 Novembre 2025, alle 09:01 nel canale Videogames
Nintendopokemon
Un altro capitolo nella causa Nintendo e The Pokémon Company contro Palworld indebolisce ulteriormente la posizione del colosso giapponese. L’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha infatti deciso di riesaminare un brevetto recentemente concesso a Nintendo, relativo a meccaniche di gioco che includono l’evocazione di un personaggio che affianca il giocatore durante i combattimenti. Si tratta del medesimo brevetto che, alcuni giorni fa, l'ufficio giapponese ha direttamente rifiutato.
Il brevetto in questione, numero 12.403.397, era stato approvato nel settembre 2024 e descriveva diversi elementi chiave:
- Controllo di un personaggio principale in uno spazio virtuale;
- Comparsa di un personaggio secondario in base agli input dell’utente;
- Battaglie automatiche e controllo indipendente del personaggio secondario.
Il direttore dell’USPTO, John A. Squires, ha però ordinato una revisione straordinaria dopo aver individuato nuove prove di “prior art”, cioè precedenti tecnici già noti. Due brevetti più vecchi — uno depositato da Konami nel 2002 e un altro dalla stessa Nintendo nel 2019 — descrivono infatti dinamiche molto simili.
Squires ha dichiarato che "sono emerse nuove questioni di brevettabilità sostanziali" e ipotizzato che le rivendicazioni del brevetto potrebbero non essere valide. Si tratta di un evento raro: secondo il portale Games Fray, l’ultima revisione straordinaria risale al 2012.
Nintendo avrà due mesi di tempo per presentare una risposta ufficiale, mentre terze parti potranno contestare ulteriormente il brevetto entro la stessa finestra temporale.
La decisione americana segue il recente rifiuto dell’Ufficio Brevetti giapponese di approvare un’altra richiesta di Nintendo, riguardante le meccaniche di cattura e lancio di oggetti in stile Pokémon. Tale rifiuto, motivato dalla presenza di giochi precedenti come Monster Hunter 4, Ark: Survival Evolved e Pokémon Go, sarebbe stato sostenuto da documenti forniti da una terza parte – secondo alcune fonti, proprio Pocketpair, sviluppatore di Palworld.
Nintendo ha avviato una causa per violazione di brevetti contro Pocketpair dopo l’esplosivo successo di Palworld, accusando il team di aver copiato elementi chiave dai giochi Pokémon. Pocketpair, da parte sua, ha promesso di difendersi in tribunale, sostenendo il diritto dei piccoli studi di sperimentare liberamente idee creative.
Il riesame del brevetto negli Stati Uniti potrebbe indebolire la posizione legale di Nintendo, rendendo ancora più complesso il procedimento contro Palworld e aprendo un nuovo fronte nel dibattito sui limiti della proprietà intellettuale nel gaming.
4 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Comparsa di un personaggio secondario in base agli input dellutente;
Battaglie automatiche e controllo indipendente del personaggio secondario.
Che razza di brevetto è?
Ci sono decine di giochi che usano quel metodo, uno che non è per bambini rincitrulliti per esempio è Borderlands con il personaggio che può evocare animali in aiuto, animale che poi si muove automaticamente per la mappa. Ma di esempi simili ce ne sono a bizzeffe.
Nintendo dovrebbe prendere una bella batosta per questi tentativi di limitare la libertà creativa degli altri, soprattutto perché queste idee non sono neanche sue.
quando uscì il primo Mario Bross, non potrebbe esistere nessun platform... e comunque lanciare un "Segnalatore di Cavi dell''Alta Tensione" con una mano, dovrebbero pure bloccare quello come brevetto.
O farlo rispettare pure a nintendo visto che il Baseball esiste da sempre, e pure il suo Mario Golf non penso paghi i diritti della lega golf ...
Comunque e dal primo gioco di lancio di una palla che questa segue una traiettoria, solo perchè Pokemon piace non è corretto bloccare tutte le meccaniche, pure cavalcare un "Animale Puccioso" hanno brevettato.
Spero che Square / Enyx si faccia avanti con Dragonquest li ha copiati tutti ....
Il primo che mi viene in mente ... Final Fantasy X, con le evocazioni di Yuna. Ma anche nel primo Final Fantasy ricordo qualcosa di simile. O anche in R-Type e altri shoot'em up, con i "pod" che combattono insieme alla navetta protagonista.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".