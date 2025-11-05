Nintendo incassa anche negli USA: verrà riesaminato il brevetto già concesso contro Palworld

Un altro capitolo nella causa Nintendo e The Pokémon Company contro Palworld indebolisce ulteriormente la posizione del colosso giapponese. L’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha infatti deciso di riesaminare un brevetto recentemente concesso a Nintendo, relativo a meccaniche di gioco che includono l’evocazione di un personaggio che affianca il giocatore durante i combattimenti. Si tratta del medesimo brevetto che, alcuni giorni fa, l'ufficio giapponese ha direttamente rifiutato.

Il brevetto in questione, numero 12.403.397, era stato approvato nel settembre 2024 e descriveva diversi elementi chiave:

Controllo di un personaggio principale in uno spazio virtuale ;

; Comparsa di un personaggio secondario in base agli input dell’utente ;

; Battaglie automatiche e controllo indipendente del personaggio secondario.

Il direttore dell’USPTO, John A. Squires, ha però ordinato una revisione straordinaria dopo aver individuato nuove prove di “prior art”, cioè precedenti tecnici già noti. Due brevetti più vecchi — uno depositato da Konami nel 2002 e un altro dalla stessa Nintendo nel 2019 — descrivono infatti dinamiche molto simili.

Squires ha dichiarato che "sono emerse nuove questioni di brevettabilità sostanziali" e ipotizzato che le rivendicazioni del brevetto potrebbero non essere valide. Si tratta di un evento raro: secondo il portale Games Fray, l’ultima revisione straordinaria risale al 2012.

Nintendo avrà due mesi di tempo per presentare una risposta ufficiale, mentre terze parti potranno contestare ulteriormente il brevetto entro la stessa finestra temporale.

La decisione americana segue il recente rifiuto dell’Ufficio Brevetti giapponese di approvare un’altra richiesta di Nintendo, riguardante le meccaniche di cattura e lancio di oggetti in stile Pokémon. Tale rifiuto, motivato dalla presenza di giochi precedenti come Monster Hunter 4, Ark: Survival Evolved e Pokémon Go, sarebbe stato sostenuto da documenti forniti da una terza parte – secondo alcune fonti, proprio Pocketpair, sviluppatore di Palworld.

Nintendo ha avviato una causa per violazione di brevetti contro Pocketpair dopo l’esplosivo successo di Palworld, accusando il team di aver copiato elementi chiave dai giochi Pokémon. Pocketpair, da parte sua, ha promesso di difendersi in tribunale, sostenendo il diritto dei piccoli studi di sperimentare liberamente idee creative.

Il riesame del brevetto negli Stati Uniti potrebbe indebolire la posizione legale di Nintendo, rendendo ancora più complesso il procedimento contro Palworld e aprendo un nuovo fronte nel dibattito sui limiti della proprietà intellettuale nel gaming.