Nintendo fa causa a un moderatore di Reddit: chiesti 4,5 milioni di dollari per pirateria

Nintendo ha intentato una causa da 4,5 milioni di dollari contro James Williams, noto come Archbox, moderatore di Reddit accusato di distribuire copie pirata di giochi Switch. Dopo aver ignorato gli avvisi dell'azienda e non essersi presentato in tribunale, Nintendo ha ottenuto una sentenza in contumacia

Nintendo ha avviato una nuova battaglia legale contro un moderatore di Reddit, accusato di essere coinvolto in attività di pirateria legate ai giochi Nintendo Switch. L'azienda giapponese, da sempre molto attiva nel difendere le proprie proprietà intellettuali, ha intentato una causa contro James Williams, noto online come Archbox, chiedendo un risarcimento record di 4,5 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato nei documenti legali, Williams sarebbe responsabile della riproduzione e distribuzione illecita di centinaia o migliaia di copie di videogiochi Nintendo protetti da copyright. Le accuse indicano che l'uomo avrebbe gestito o collaborato con vari siti di pirateria, noti come Pirate Shops, che avrebbero permesso di scaricare versioni non autorizzate dei giochi della console ibrida di Kyoto.

Nintendo avrebbe inizialmente tentato di risolvere la questione in via privata, contattando direttamente Williams e chiedendogli di interrompere immediatamente le attività illegali. Tuttavia, secondo la compagnia, l'uomo avrebbe ignorato la richiesta, proseguendo le sue operazioni. Questo ha spinto Nintendo a procedere con un'azione legale formale.

Accelerazione della causa: Williams non si presenta in tribunale e Nintendo agisce

La causa, avviata negli Stati Uniti, ha subito un'accelerazione dopo che Williams non si è presentato in tribunale nei termini stabiliti, portando a una sentenza in contumacia a favore di Nintendo. In base a questa decisione, l'azienda ha chiesto al giudice di riconoscere il risarcimento economico di 4,5 milioni di dollari come compensazione per i danni subiti.

Ma la vicenda non si ferma qui. Nintendo ha depositato ulteriori richieste giudiziarie per ottenere dati da piattaforme come Reddit, Discord e Google, nel tentativo di identificare altri collaboratori potenzialmente coinvolti nella gestione dei canali di pirateria. In particolare, l'indagine punta al subreddit SwitchPirates, di cui Archbox era uno dei moderatori principali.

La società giapponese non è nuova a queste iniziative: nel corso degli anni, Nintendo ha più volte dimostrato tolleranza zero verso la pirateria, colpendo forum, emulatori e siti di ROM. L'obiettivo è proteggere non solo i propri profitti, ma anche gli sviluppatori e i partner commerciali. La causa contro Williams è ancora in corso, e la sentenza definitiva sul risarcimento non è stata ancora emessa.