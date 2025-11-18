Nintendo: ecco le prime immagini del film live-action di The Legend of Zelda
Sono state pubblicate online le prime immagini del film live-action di The Legend of Zelda, previsto per maggio 2027. Negli scatti vediamo Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth in scenari ispirati a Breath of the Wild.
Nintendo continua a investire nel mondo cinematografico dopo il travolgente successo di The Super Mario Bros. Movie, che ha superato il miliardo di dollari al box office e ridefinito le ambizioni transmediali dell'azienda. La prossima grande scommessa è il film live-action dedicato a The Legend of Zelda, atteso nelle sale per maggio 2027.
Dopo anni di speculazioni e desideri da parte dei fan, la casa di Kyoto ha finalmente avviato la produzione e diffuso le prime immagini ufficiali del progetto, attirando immediatamente l'attenzione del pubblico. Le nuove immagini mostrano per la prima volta gli attori che vestiranno i panni dei protagonisti della saga: Bo Bragason nel ruolo della Principessa Zelda e Benjamin Evan Ainsworth in quello di Link.
Le foto rilasciate sembrano ispirarsi allo stile visivo di Breath of the Wild, con scenari aperti, illuminazione calda e costumi che richiamano l'estetica moderna del franchise. In uno degli scatti si intravede quello che appare essere l'immenso Hyrule Field, un paesaggio luminoso e ricco di dettagli che sembra voler trasmettere tutta la vastità e la magia del mondo di Zelda.
Miyamoto annuncia ufficialmente l'inizio delle riprese del film di The Legend of Zelda
Ad annunciare ufficialmente l'inizio delle riprese è stato Shigeru Miyamoto, storico creatore della serie, attraverso un messaggio sui social. Miyamoto ha confermato che le riprese stanno procedendo senza intoppi e ha invitato i fan a seguire il progetto con discrezione e pazienza fino all'uscita prevista per il 7 maggio 2027.
Il coinvolgimento diretto del designer testimonia l'importanza strategica del film per Nintendo, che mira non solo al successo commerciale ma anche a rafforzare l'identità e la diffusione dell'IP. Negli ultimi anni l'azienda ha chiarito il proprio approccio alle produzioni multimediali: più che puntare esclusivamente ai profitti cinematografici, l'obiettivo principale è quello di ampliare la fanbase e rafforzare il legame emotivo del pubblico con i suoi personaggi.
In un recente report finanziario, Nintendo ha ribadito che la fiducia del consumatore si costruisce attraverso esperienze di alta qualità, siano esse videogiochi, film o prodotti derivati. Il cinema, dunque, diventa uno strumento chiave per avvicinare nuovi fan e consolidare l'eredità dei suoi universi narrativi. Una nuova opportunità in tal senso, prima di Zelda, Nintendo l'avrà con Super Mario Galaxy - Il Film, atteso il 1° aprile 2026.
Curioso di vedere come gestiranno il fatto che nei giochi Link non parla mai (se non erro, ho giocato solo BotW) e Zelda parla, anzi frigna, fin troppo
il film di Super Mario è PERFETTO, non potevano fare uguale anche con Zelda ??
Anche gli attori mi sembrano azzeccati ora visti in costume.
