Nintendo e Illumination preparano un nuovo film animato per il 2028: possibile spin-off su Donkey Kong

Nintendo e Illumination stanno preparando un nuovo film animato previsto per aprile 2028. Dopo il successo dei film di Mario, il progetto potrebbe essere uno spin-off su Donkey Kong. Indizi recenti suggeriscono l'espansione di un universo cinematografico Nintendo, con crescente attenzione verso i suoi personaggi più iconici

Un nuovo progetto cinematografico nato dalla collaborazione tra Nintendo e Illumination sarebbe attualmente in sviluppo, con una data di uscita fissata per aprile 2028. L'informazione emerge da un aggiornamento del calendario ufficiale pubblicato da Universal sul proprio sito spagnolo, che include un film animato ancora senza titolo legato ai due partner.

Secondo quanto riportato, la pellicola è indicata come un "evento cinematografico Illumination / Nintendo" e dovrebbe arrivare nelle sale il 12 aprile 2028. Sebbene non siano stati forniti dettagli sulla trama o sui personaggi coinvolti, il progetto è chiaramente destinato a proseguire la collaborazione tra le due aziende, già protagonista di un enorme successo negli ultimi anni.

Il riferimento principale è The Super Mario Bros. Movie, che ha ottenuto risultati straordinari al botteghino globale, superando i 2 miliardi di dollari di incassi complessivi. Questo successo ha aperto la strada a nuovi progetti, tra cui The Super Mario Galaxy Movie, sequel che continua a registrare ottime performance e che dovrebbe superare il miliardo di dollari.

L'arrivo di un altro film Nintendo cosa ci suggerisce?

L'arrivo di un terzo film a distanza di pochi anni suggerisce che Nintendo e Illumination potrebbero essere al lavoro su una vera e propria espansione del proprio universo cinematografico. Alcuni indizi rafforzano questa ipotesi: già nell'estate precedente erano emerse informazioni relative al deposito di diritti d'autore per un film dedicato a Donkey Kong.

Il celebre personaggio, doppiato da Seth Rogen nel film di Mario, non è apparso nel sequel, alimentando le speculazioni su un possibile spin-off interamente dedicato a lui. Inoltre, Nintendo ha recentemente intensificato la promozione del franchise di Donkey Kong su più fronti.

Dopo il debutto cinematografico, il personaggio è diventato protagonista di una delle principali espansioni dei parchi a tema Super Nintendo World, con l'area Donkey Kong Country inaugurata in Giappone e negli Stati Uniti. Parallelamente, è stato introdotto un restyling del personaggio in occasione del lancio di nuovi titoli e progetti, tra cui la sua presenza in Mario Kart World. Un altro elemento significativo è il ritorno di Donkey Kong come protagonista di un videogioco dedicato, con l'uscita recente di un nuovo capitolo dopo oltre un decennio di assenza.