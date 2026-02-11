Nintendo contro la pirateria: bloccati due siti in Europa per violazione e diffusione di contenuti protetti da copyright

Nintendo intensifica la lotta alla pirateria in Europa con il blocco di NXBrew e NSWPedia. I tribunali di Rotterdam e Colonia hanno ordinato l'oscuramento dei siti, ritenuti strutturalmente dediti alla violazione del copyright.

La lotta di Nintendo contro la pirateria compie un nuovo e significativo passo in Europa, dove due siti molto noti tra gli utenti alla ricerca di copie pirata dei giochi per Nintendo Switch sono stati ufficialmente bloccati. Si tratta di NXBrew e NSWPedia, piattaforme che da tempo rappresentavano un punto di riferimento per la distribuzione illegale di software videoludico. I recenti provvedimenti giudiziari rafforzano la strategia dell'azienda giapponese e delle organizzazioni antipirateria nel contrastare la diffusione di contenuti protetti da copyright.

Il primo caso riguarda NXBrew.net, il cui blocco è stato ordinato dal Tribunale distrettuale di Rotterdam, nei Paesi Bassi. La decisione è arrivata in seguito a una richiesta avanzata da BREIN, la principale organizzazione antipirateria olandese, alla quale Nintendo ha affidato la tutela dei propri diritti. Secondo quanto emerso in sede giudiziaria, NXBrew rimandava a oltre 12.000 giochi piratati per Nintendo Switch, un numero che ha pesato in modo determinante nella valutazione del giudice.

Il tribunale ha imposto al provider Delta Fiber di bloccare l'accesso al dominio principale di NXBrew, ma anche a eventuali nuovi domini, sottodomini, mirror o proxy creati per aggirare il blocco. Si tratta di un aspetto cruciale del provvedimento, che permetterà a BREIN di intervenire rapidamente nel caso compaiano siti clone. La sentenza è considerata storica, poiché rappresenta il primo ordine di blocco nei Paesi Bassi rivolto in modo specifico a un sito legato al mondo del gaming.

Nintendo contro la pirateria: il caso di NSWPedia

Un destino analogo è toccato a NSWPedia, colpito da un provvedimento del Tribunale regionale di Colonia, in Germania. In questo caso, il sito è stato definito "strutturalmente dedito alla violazione del copyright". I giudici hanno sottolineato come la quasi totalità dei contenuti presenti fosse illecita, con una percentuale stimata tra il 94,4% e il 99,8%. Una valutazione che ha lasciato poco spazio a interpretazioni e ha portato all'ordine di blocco.

Questi interventi confermano l'intensificazione della battaglia contro la pirateria nel settore videoludico, un fenomeno che continua a rappresentare un danno economico rilevante per gli sviluppatori e gli editori. Nintendo, pur non comparendo direttamente nei procedimenti, resta uno degli attori più attivi nella difesa della propria proprietà intellettuale, affidandosi a enti specializzati come BREIN.