Nintendo conferma una nuova versione di Switch 2 per l'Europa con batteria sostituibile dagli utenti

Nintendo ha confermato che lancerà nell'Unione Europea una nuova versione di Nintendo Switch 2 dotata di una batteria facilmente sostituibile dagli utenti. L'aggiornamento hardware sarà necessario per rispettare le nuove normative europee che entreranno in vigore il 18 febbraio 2027 e che impongono requisiti più stringenti in materia di riparabilità dei dispositivi elettronici.

Sul proprio sito ufficiale, Nintendo ha dichiarato di essere al lavoro per adeguarsi al regolamento, spiegando che sta "implementando misure per conformarsi a questi requisiti preparando versioni dei prodotti conformi alla normativa". L'azienda non ha però fornito dettagli precisi sulle modifiche che verranno introdotte nella console.

Le nuove regole dell'Unione Europea prevedono che numerose categorie di dispositivi elettronici, comprese le console portatili per videogiochi, consentano agli utenti di rimuovere e sostituire la batteria con relativa facilità. Si tratta di una misura collegata alle iniziative sul diritto alla riparazione e alla riduzione dei rifiuti elettronici, che stanno favorendo il ritorno di batterie sostituibili in diversi prodotti tecnologici.

Ulteriori dettagli sulla nuova versione di Switch 2 con batteria intercambiabile

Attualmente la sostituzione della batteria di Switch 2 non è un'operazione semplice. Secondo le analisi pubblicate da iFixit, la procedura richiede diversi passaggi e un certo grado di smontaggio della console, rendendo l'intervento poco pratico per la maggior parte degli utenti. Nintendo non ha ancora chiarito in che modo il design della futura versione verrà modificato per rendere la sostituzione più accessibile.

L'azienda ha inoltre precisato che i prodotti attuali identificati da numeri di modello che iniziano con la sigla "BEE" avranno in futuro versioni conformi alla normativa europea. Questi nuovi modelli saranno riconoscibili grazie a numeri identificativi differenti e alla presenza del codice aggiuntivo "OSM" sulla confezione, elemento che li distinguerà come prodotti separati ai fini regolamentari.

La sigla BEE è utilizzata anche per accessori come il Pro Controller e i Joy-Con di Switch 2. Al momento non è stato confermato se anche questi dispositivi riceveranno versioni con batterie facilmente sostituibili. Rimane inoltre sconosciuto se le revisioni hardware previste per il mercato europeo saranno distribuite anche in altre regioni del mondo.