Nintendo conferma le cause dell'aumento di prezzo di Switch 2: non sono esclusi nuovi rincari

Nintendo ha spiegato il motivo dell'aumento di prezzo di Switch 2 e, soprattutto, ha confermato che in futuro ci potrebbero essere ulteriori rincari per la console se la crisi delle memorie dovesse continuare

Nei giorni scorsi, Nintendo ha annunciato un aumento di prezzo della Switch 2, già anticipato da diverse indiscrezioni nelle scorse settimane. La casa nipponica deve fare i conti con la crisi delle memorie e con l'aumento dei costi dei componenti che hanno costretto alla modifica del prezzo.

Questo provvedimento è arrivato dopo ottimi risultati commerciali: la Switch 2 ha raggiunto 19,86 milioni di unità vendute nel corso dell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2026 e Nintendo prevede di venderne 16,5 milioni di unità nell'anno che terminerà il 31 marzo 2027. Nonostante i buoni dati, però, la crisi delle memorie rappresenta un ostacolo enorme.

Il motivo degli aumenti

La scelta di aumentare il prezzo della Switch 2 da parte di Nintendo è, come detto, legata all'incremento dei costi di produzione, come confermato anche da Shuntaro Furukawa, il presidente dell'azienda nipponica, che ha evidenziato i sostanziali rincari registrati, soprattutto, da RAM e memorie.

Questi rincari non hanno avuto un impatto sui profitti dell'anno fiscale concluso a marzo scorso, ma impatteranno sulle attività della Switch 2 in futuro. Furukawa ha anche chiarito che la crisi delle memorie potrebbe continuare e l'azienda è pronta ad "agire con flessibilità" per il futuro, valutando anche la possibilità di incrementare nuovamente i prezzi della console.

La questione andrà monitorata con attenzione nel corso del prossimo futuro. Per Nintendo, infatti, si tratta di una fase molto complicata, un ulteriore rincaro del costo delle memorie potrebbe rendere necessario un rapido adeguamento del prezzo della console, con il rischio di un sensibile rallentamento delle vendite nel corso dei prossimi mesi.