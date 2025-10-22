Nintendo annuncia un nuovo Direct dedicato a Kirby Air Riders per domani, 23 ottobre

Nintendo terrà un nuovo Direct di 60 minuti il 23 ottobre dedicato a Kirby Air Riders, in arrivo il 20 novembre su Switch 2. Masahiro Sakurai presenterà nuovi dettagli su modalità, personaggi e amiibo. Il titolo, seguito spirituale del classico GameCube, includerà City Trial e funzioni multiplayer fino a 16 giocatori

Nintendo ha ufficialmente annunciato un nuovo Nintendo Direct interamente dedicato a Kirby Air Riders, in programma per il 23 ottobre alle 6:00 AM PT (15:00 ora italiana). La presentazione durerà circa 60 minuti, offrendo ai fan un ulteriore approfondimento sul titolo di corse più atteso della stagione, in arrivo su Nintendo Switch 2.

A condurre l'evento sarà ancora una volta Masahiro Sakurai, storico creatore della serie Kirby e mente dietro Super Smash Bros.. Il nuovo Direct arriva a meno di un mese dal primo, andato in onda a inizio ottobre, che aveva già fornito 45 minuti di dettagli esclusivi su personaggi, modalità e ambientazioni.

Nel precedente appuntamento, Sakurai aveva mostrato i diversi piloti, le loro abilità uniche, una vasta selezione di veicoli e Machines, e alcune delle piste iconiche del gioco. Grande spazio era stato riservato al ritorno della modalità City Trial, una delle più amate dai fan della versione GameCube originale. Questa modalità combina elementi da battle royale con mini-giochi competitivi, permettendo a fino a 16 giocatori di sfidarsi in un mondo aperto ricco di segreti, power-up e colpi di scena.

Join us on Oct. 23 at 6 a.m. PT for a second #KirbyAirRiders Direct with director Mr. Sakurai. The livestreamed presentation will last roughly 60 minutes and feature more info on the upcoming #NintendoSwitch2 game.



Watch here: https://t.co/MS7fAYcd3R pic.twitter.com/nkPcQDYQd5 Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 21, 2025

Nintendo Direct Kirby Air Riders: ulteriori dettagli sul titolo in uscita a novembre

Il nuovo Direct, secondo quanto anticipato da Nintendo, offrirà ulteriori approfondimenti sul gameplay, forse svelando nuove funzionalità online, modalità inedite e contenuti post-lancio.

Potrebbero essere presentate anche nuove arene di corsa, power-up esclusivi e dettagli tecnici sulle prestazioni su Switch 2, la nuova console ibrida dell'azienda giapponese.

Un altro elemento atteso è la presentazione ufficiale degli amiibo di Kirby e Bandana Dee, che debutteranno insieme al gioco e saranno compatibili con veicoli intercambiabili, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione e collezionismo. Kirby Air Riders uscirà il 20 novembre 2025, al prezzo di 69,99, e rappresenterà uno dei titoli di di punta di questa fase della vita di Nintendo Switch 2.