Nintendo annuncia il remake di Star Fox 64 per Switch 2 con grafica rinnovata e multiplayer espanso: rivelata già la data d'uscita

Nintendo ha annunciato Star Fox per Switch 2, remake di Star Fox 64 in uscita il 25 giugno 2026. Il gioco offrirà grafica completamente aggiornata, nuove sequenze narrative e modalità multiplayer online. Saranno presenti funzionalità esclusive legate ai Joy-Con, Game Share e avatar sincronizzati con le espressioni facciali dei giocatori

Nintendo ha annunciato ufficialmente il ritorno di Star Fox 64 con un remake completo destinato a Nintendo Switch 2. Il nuovo progetto, intitolato semplicemente Star Fox, è stato presentato durante un Nintendo Direct trasmesso a sorpresa e arriverà sul mercato il 25 giugno 2026.

Il titolo riprende la struttura e le missioni dello storico gioco pubblicato originariamente su Nintendo 64, ma introduce una revisione tecnica e artistica molto più moderna. Le ambientazioni, i modelli dei personaggi e gli effetti visivi sono stati completamente aggiornati per sfruttare le capacità hardware di Switch 2. Durante il trailer mostrato da Nintendo, si sono viste sequenze con Fox McCloud e il resto del team impegnati in voli in formazione e battaglie aeree con una qualità grafica nettamente superiore rispetto all'originale.

Pur mantenendo le stesse mappe e il design generale dei livelli di Star Fox 64, il remake aggiunge nuove scene narrative. Tra le novità più evidenti figurano briefing pre-missione cinematografici, pensati per approfondire i personaggi e il contesto dell'universo di gioco. Nintendo sembra quindi aver voluto espandere l'aspetto narrativo senza modificare l'identità del titolo originale.

Ulteriori dettagli sull'annuncio di Star Fox 64 Remake

Oltre alla campagna principale, il gioco introdurrà una modalità multiplayer dedicata agli scontri tra Team Star Fox e Team Star Wolf. Le battaglie si svolgeranno su tre mappe differenti e includeranno obiettivi come il recupero di carichi, la raccolta di oggetti e duelli aerei diretti. Sarà possibile giocare tramite Game Share, funzione che consentirà a un utente di invitare fino a tre persone sia in locale sia online attraverso Game Chat.

Tra le funzionalità specifiche di Switch 2 compare anche il supporto ai controlli tramite mouse integrato nei Joy-Con, utilizzabile per migliorare il puntamento durante le battaglie. Inoltre, due giocatori potranno condividere i controlli, con uno dedicato alla guida e l'altro al sistema di mira.

Curiosa anche l'integrazione con la chat video della console: durante le sessioni online, gli avatar dei personaggi potranno replicare le espressioni facciali dei giocatori, sincronizzandosi con movimenti del volto e della bocca. L'annuncio arriva poco dopo alcune indiscrezioni che parlavano del ritorno della serie.