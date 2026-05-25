Nintendo alza i ritmi produttivi: l'obiettivo è arrivare a vendere 20 milioni di Switch 2

Nintendo sta accelerando in modo significativo la produzione della sua nuova console, con l'obiettivo di arrivare a 20 milioni di unità prodotte entro marzo 2027. Si tratta di un incremento di circa il 20% rispetto alle previsioni diffuse all'inizio del mese, segnalando una fase di forte fiducia nella domanda globale del nuovo hardware.

Nel recente resoconto finanziario, la società di Kyoto aveva indicato un obiettivo di vendita pari a 16,5 milioni di unità per il prossimo anno fiscale, un dato inferiore rispetto ai quasi 20 milioni registrati nell'anno precedente. Tuttavia, le nuove informazioni riportate da Bloomberg indicano un cambio di strategia sul lato produttivo, con una spinta verso una maggiore disponibilità di console sul mercato.

Secondo alcuni analisti del settore, la società tenderebbe a mantenere stime iniziali più conservative per poi superarle successivamente, una pratica che permetterebbe una gestione più flessibile delle aspettative degli investitori e del mercato. Questa interpretazione viene supportata dall'andamento recente delle previsioni aziendali.

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Parallelamente alla produzione, Nintendo ha anche comunicato un aumento dei prezzi in diverse regioni del mondo. Le variazioni interesseranno mercati come Stati Uniti, Europa, Canada e Giappone, con incrementi differenti a seconda dell'area geografica. In alcuni casi, l'aumento sarà di circa 50 dollari o 30 euro, mentre in Giappone si parla di incrementi più marcati su tutta la linea hardware.

Queste modifiche entreranno in vigore tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, con tempistiche differenti a seconda del mercato. L'azienda ha motivato tali cambiamenti citando variazioni nelle condizioni globali (il prezzo di memoria e storage in fortissimo aumento) e una revisione complessiva delle prospettive commerciali.

Nel frattempo, il catalogo della nuova generazione si arricchisce con nuove produzioni confermando la volontà della società di accompagnare la nuova console con un'offerta software ricca e varia.