Ningtendo PXBOX 5: PS5, Xbox Series X e Switch 2 in un'unica console, l'incredibile creazione della modder cinese

Una delle creazioni di modding più impressionanti degli ultimi tempi arriva dalla Cina, dove l'appassionata conosciuta come XNZ ha realizzato una console all-in-one capace di integrare PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2 in un unico sistema. Il progetto, ironicamente battezzato "Ningtendo PXBOX 5", nasce dal desiderio di poter giocare ai titoli esclusivi delle diverse piattaforme senza dover accendere e collegare tre console separate.

Per dare forma alla sua idea, XNZ ha preso come riferimento il celebre Mac Pro "a cestino" di Apple, sfruttandone il design triangolare come base ideale per ospitare i tre sistemi in modo compatto. Tutte le console sono state smontate fino ai componenti essenziali: le schede madri sono state conservate, mentre alimentatori e sistemi di raffreddamento originali sono stati rimossi per lasciare spazio a una soluzione unificata.

Ogni PCB è stato montato su uno dei tre lati del triangolo, con una grande ventola posizionata alla base per raffreddare simultaneamente tutti i componenti, seguendo un principio simile al flusso d'aria verticale di Xbox Series X. Per il dissipatore, XNZ ha inizialmente progettato una soluzione stampata in 3D, ma i costi elevati della lavorazione CNC l'hanno spinta verso un'alternativa decisamente più affascinante: la fusione a cera persa.

Ulteriori dettagli sulla costruzione della console Ningtendo PXBOX 5

La sopracitata antica tecnica artigianale cinese consente di realizzare forme metalliche complesse a costi contenuti. XNZ ha creato un modello in plastica PLA, l'ha rivestito con materiale resistente al calore e poi riscaldato fino a eliminare il nucleo interno, lasciando uno stampo vuoto da riempire con metallo fuso. Il risultato è un blocco dissipante grezzo ma funzionale, rifinito successivamente e completato con piastre in rame per distribuire il calore in modo uniforme.

La PS5 e la Xbox Series X sono state fissate direttamente al nuovo sistema di raffreddamento, mentre la Switch 2 ha richiesto un approccio diverso. Essendo una console portatile, XNZ ha integrato anche il dock, smontandolo e inserendolo in un alloggiamento stampato in 3D con meccanismo a molla e connettore USB-C per la modalità docked.

L'intero sistema è alimentato da un unico alimentatore GaN da 250W, sufficiente a patto che venga utilizzata una sola console alla volta. Un Arduino personalizzato gestisce l'alimentazione e l'uscita video, permettendo di passare da una piattaforma all'altra tramite un grande pulsante superiore, con un tempo di switch di circa tre secondi. Non mancano i limiti: niente lettori ottici, quindi solo giochi digitali, e l'impossibilità di avviare più sistemi contemporaneamente. Nonostante ciò, la "Ningtendo PXBOX 5" resta un capolavoro di ingegneria artigianale.