Niente intelligenza artificiale per lo sviluppo di Overwatch (almeno per ora)

Il rapporto tra il mondo dei videogiochi e l'intelligenza artificiale finisce spesso in prima pagina, soprattutto per via della possibilità di utilizzare l'IA per generare contenuti e accelerare alcune fasi di sviluppo.

Si tratta di un tema molto delicato e su cui molti esponenti dell'industria hanno espresso il loro punto di vista (per il CEO di Ubisoft, ad esempio, l'IA è una rivoluzione per i videogiochi). La questione è stata affrontata anche da Aaron Keller, game director di Overwatch, gioco che ha appena abbandonato il 2 nel titolo per dare il via a una nuova era.

Niente IA, per ora

Secondo Keller, Blizzard non ha intenzione di rilasciare contenuti generati dall'IA in Overwatch. L'obiettivo è continuare a mantenere un approccio "artigianale". In particolare, Keller ha sottolineato: "Non vogliamo mettere a disposizione dei giocatori contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Non è qualcosa che ci sentiamo a nostro agio. Vogliamo che sembri un universo creato a mano, e lo è".

Quest'approccio potrebbe cambiare in futuro, anche perché la presidente di Blizzard, Johanna Faries, ha evidenziato diversi vantaggi nell'utilizzo dell'IA, sottolineando che i team di sviluppo potranno "utilizzare o esplorare qualsiasi nuova tecnologia disponibile". Sulla questione, Keller ha aggiunto: "È uno spazio in continua evoluzione. Non so come sarà percepita questa situazione dai giocatori o dalla società tra cinque o dieci anni".

Al momento, quindi, Overwatch continuerà a essere sviluppato senza il ricorso a strumenti IA. Le cose potrebbero cambiare in futuro, con un approccio diverso da parte di Blizzard che potrebbe spingere i team di sviluppo ad adottare strategie differenti. La situazione andrà monitorata con attenzione nel corso del prossimo futuro per capire se ci saranno nuove strategie da parte dell'azienda.