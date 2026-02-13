Niente intelligenza artificiale per lo sviluppo di Overwatch (almeno per ora)
Per il momento, Overwatch sarà sviluppato senza il ricorso all'intelligenza artificiale, ma le cose potrebbero cambiare in futuro, anche per via della volontà di Blizzard di sfruttare l'IAdi Davide Raia pubblicata il 13 Febbraio 2026, alle 09:31 nel canale Videogames
Overwatch
Il rapporto tra il mondo dei videogiochi e l'intelligenza artificiale finisce spesso in prima pagina, soprattutto per via della possibilità di utilizzare l'IA per generare contenuti e accelerare alcune fasi di sviluppo.
Si tratta di un tema molto delicato e su cui molti esponenti dell'industria hanno espresso il loro punto di vista (per il CEO di Ubisoft, ad esempio, l'IA è una rivoluzione per i videogiochi). La questione è stata affrontata anche da Aaron Keller, game director di Overwatch, gioco che ha appena abbandonato il 2 nel titolo per dare il via a una nuova era.
Niente IA, per ora
Secondo Keller, Blizzard non ha intenzione di rilasciare contenuti generati dall'IA in Overwatch. L'obiettivo è continuare a mantenere un approccio "artigianale". In particolare, Keller ha sottolineato: "Non vogliamo mettere a disposizione dei giocatori contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Non è qualcosa che ci sentiamo a nostro agio. Vogliamo che sembri un universo creato a mano, e lo è".
Quest'approccio potrebbe cambiare in futuro, anche perché la presidente di Blizzard, Johanna Faries, ha evidenziato diversi vantaggi nell'utilizzo dell'IA, sottolineando che i team di sviluppo potranno "utilizzare o esplorare qualsiasi nuova tecnologia disponibile". Sulla questione, Keller ha aggiunto: "È uno spazio in continua evoluzione. Non so come sarà percepita questa situazione dai giocatori o dalla società tra cinque o dieci anni".
Al momento, quindi, Overwatch continuerà a essere sviluppato senza il ricorso a strumenti IA. Le cose potrebbero cambiare in futuro, con un approccio diverso da parte di Blizzard che potrebbe spingere i team di sviluppo ad adottare strategie differenti. La situazione andrà monitorata con attenzione nel corso del prossimo futuro per capire se ci saranno nuove strategie da parte dell'azienda.
