Netflix punta sui party game: nuovi titoli in arrivo per giocare in compagnia sulla TV

Netflix ha anticipato l'arrivo di cinque party game per il suo catalogo con l'obiettivo di garantire un'esperienza di gioco multiplayer ai suoi utenti tramite l'app per Smart TV.

Netflix continua a puntare sull'integrazione dei giochi all'interno della sua applicazione. Il progetto, lanciato nel 2021, continua ad arricchirsi e per i prossimi mesi sono previste diverse novità.

L'azienda, alle prese con il tentativo di boicottaggio lanciato da Elon Musk, ha annunciato l'imminente arrivo di cinque party game con l'obiettivo di garantire agli utenti la possibilità di giocare in compagnia sfruttando l'app di Netflix per Smart TV e utilizzando il proprio smartphone come controller. L'accesso ai giochi di Netflix è riservato a tutti gli abbonati, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone mensile dell'abbonamento.

Le novità di Netflix

Nel comunicato ufficiale con cui Netflix ha annunciato l'arrivo di nuovi giochi è presente la lista delle novità. I party game pronti a conquistare gli utenti sono i seguenti:

LEGO Party! - Sfida i tuoi amici nel gioco LEGO definitivo. Partecipa a divertentissimi minigiochi e vai a caccia di oro nelle Zone Sfida a tema.

- Sfida i tuoi amici nel gioco LEGO definitivo. Partecipa a divertentissimi minigiochi e vai a caccia di oro nelle Zone Sfida a tema. Boggle Party - Gareggia contro il tempo per trovare le parole (più sono lunghe, meglio è) in una griglia di lettere confuse. Gioca da solo o organizza una festa con un massimo di otto giocatori.

- Gareggia contro il tempo per trovare le parole (più sono lunghe, meglio è) in una griglia di lettere confuse. Gioca da solo o organizza una festa con un massimo di otto giocatori. Pictionary: Serata di giochi - Disegna fino allo sfinimento (o uno dei tuoi amici indovina cosa stai disegnando) in questa divertente e frenetica versione del classico gioco di gruppo della Mattel.

- Disegna fino allo sfinimento (o uno dei tuoi amici indovina cosa stai disegnando) in questa divertente e frenetica versione del classico gioco di gruppo della Mattel. Tetris Time Warp - Viaggia nel tempo con gli amici in diverse epoche di Tetris, dall'originale del 1984 alla classica versione per Game Boy. Riuscirai a raggiungere il punteggio più alto teletrasportandoti?

- Viaggia nel tempo con gli amici in diverse epoche di Tetris, dall'originale del 1984 alla classica versione per Game Boy. Riuscirai a raggiungere il punteggio più alto teletrasportandoti? Party Crashers: Inganna i tuoi amici - Una persona a questa festa non ha la minima idea di cosa stiano parlando gli altri. Scopri quali indizi sono sospetti per smascherare l'intruso

Netflix, che in passato ha realizzato anche giochi legati alle sue serie TV, fa un riferimento preciso alla possibilità di giocare a questi titoli durante il periodo di festività natalizie. Di conseguenza, il rilascio dovrebbe essere alle porte. I nuovi titoli dovrebbero essere aggiunti al catalogo già nel corso delle prossime settimane.