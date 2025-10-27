Nasce GOG Patrons: donazioni volontarie per preservare i videogiochi

GOG ha dato il via a GOG Patrons, un nuovo sistema pensato per coinvolgere più persone nelle donazioni a supporto delle proprie attività, proseguendo sulla scia dellopzione di donazione introdotta a giugno in fase di checkout che qui compie un passo ulteriore. Il fulcro di GOG Patrons è il sostegno diretto agli sforzi di preservazione dei giochi allinterno dellufficiale GOG Preservation Program, senza introdurre barriere allaccesso del negozio né limiti ai contenuti acquistati.

Il modello ricorda da vicino una piattaforma alla Patreon: si versa una piccola somma mensile a favore di un progetto o realtà che si vuole supportare, con la possibilità di ricevere ricompense, che nel caso di GOG includono accesso a un Discord esclusivo, votazioni sulle priorità del Preservation Program, riconoscimenti sulle pagine dei giochi e contenuti dietro le quinte.

L'iniziativa non è stata, al momento, annunciata in via formale e per ora GOG ha informato soltanto alcuni clienti via email, perché il programma è in fase di Early Access, come confermato dal personale dellazienda nel forum ufficiale, precisando che si tratta di un test iniziale prima di unapertura più ampia.

Nel messaggio firmato dal membro dello staff king_kunat viene chiarito che GOG Patrons è un nuovo modo per permettere ai giocatori sensibili alla preservazione di sostenere direttamente il lavoro in corso, ribadendo che non si tratta di un abbonamento ai giochi né di un paywall e che tutto ciò che è stato acquistato su GOG rimane completamente di proprietà dellutente, per sempre.

Lidea dichiarata è che i Patrons contribuiscano a finanziare le attività necessarie a mantenere vivi i classici, tra ripristino, manutenzione e miglioramenti, ricevendo in cambio laccesso alla community Discord, contenuti dietro le quinte e piccoli riconoscimenti su GOG. Secondo lo stesso intervento, la risposta iniziale è stata positiva e il team sta già apprendendo molto dai riscontri ricevuti, con lobiettivo di affinare il programma in questa fase preliminare prima della sua apertura al pubblico su scala più ampia.

GOG precisa comunque che il sostegno economico non può garantire risultati specifici, poiché la riuscita delle iniziative di recupero dipende dalla disponibilità e rintracciabilità dei detentori dei diritti necessari a riportare in vita i titoli interessati.