Nasce GOG Patrons: donazioni volontarie per preservare i videogiochi
GOG introduce in Early Access il programma Patrons, un sistema di sostegno ricorrente e facoltativo pensato per finanziare in modo diretto le iniziative di preservazione dei giochi del GOG Preservation Program, senza paywall né impatti sulle librerie degli utentidi Andrea Bai pubblicata il 27 Ottobre 2025, alle 10:05 nel canale Videogames
GOG ha dato il via a GOG Patrons, un nuovo sistema pensato per coinvolgere più persone nelle donazioni a supporto delle proprie attività, proseguendo sulla scia dellopzione di donazione introdotta a giugno in fase di checkout che qui compie un passo ulteriore. Il fulcro di GOG Patrons è il sostegno diretto agli sforzi di preservazione dei giochi allinterno dellufficiale GOG Preservation Program, senza introdurre barriere allaccesso del negozio né limiti ai contenuti acquistati.
Il modello ricorda da vicino una piattaforma alla Patreon: si versa una piccola somma mensile a favore di un progetto o realtà che si vuole supportare, con la possibilità di ricevere ricompense, che nel caso di GOG includono accesso a un Discord esclusivo, votazioni sulle priorità del Preservation Program, riconoscimenti sulle pagine dei giochi e contenuti dietro le quinte.
L'iniziativa non è stata, al momento, annunciata in via formale e per ora GOG ha informato soltanto alcuni clienti via email, perché il programma è in fase di Early Access, come confermato dal personale dellazienda nel forum ufficiale, precisando che si tratta di un test iniziale prima di unapertura più ampia.
Nel messaggio firmato dal membro dello staff king_kunat viene chiarito che GOG Patrons è un nuovo modo per permettere ai giocatori sensibili alla preservazione di sostenere direttamente il lavoro in corso, ribadendo che non si tratta di un abbonamento ai giochi né di un paywall e che tutto ciò che è stato acquistato su GOG rimane completamente di proprietà dellutente, per sempre.
Lidea dichiarata è che i Patrons contribuiscano a finanziare le attività necessarie a mantenere vivi i classici, tra ripristino, manutenzione e miglioramenti, ricevendo in cambio laccesso alla community Discord, contenuti dietro le quinte e piccoli riconoscimenti su GOG. Secondo lo stesso intervento, la risposta iniziale è stata positiva e il team sta già apprendendo molto dai riscontri ricevuti, con lobiettivo di affinare il programma in questa fase preliminare prima della sua apertura al pubblico su scala più ampia.
GOG precisa comunque che il sostegno economico non può garantire risultati specifici, poiché la riuscita delle iniziative di recupero dipende dalla disponibilità e rintracciabilità dei detentori dei diritti necessari a riportare in vita i titoli interessati.
La speranza è che ci riesca con molti titoli, oltre quelli già presenti, e che molti di quei titoli siano anche in Italiano.
Questo aldilà dei gusti ovviamente.
fate cosi anche per i sistemi operativi
non capisco perché tagliare il supporto ai vari XP,7 e prossimamente (perché lo faranno) 10.
