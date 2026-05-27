MSI Claw 8 AI+, arriva in Italia la versione Glacier Blue Edition

MSI Claw 8 AI+, arriva in Italia la versione Glacier Blue Edition

Debutta sul mercato italiano la nuova MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, una nuova edizione limitata della handheld di MSI che punta a conquistare gli appassionati con un design inedito e un ottimo comparto tecnico

di pubblicata il , alle 08:01 nel canale Videogames
MSI
 

MSI ha annunciato l'arrivo in Italia della nuova MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition. Si tratta di una versione in edizione limitata della handheld lanciata lo scorso anno. Questa limited edition è stata svelata in occasione dell'ultima edizione del CES 2026.

Una nuova limited edition

La MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition arriva sul mercato italiano come edizione speciale del modello di MSI, proponendo una nuova finitura con tonalità Glacier Blue e un design inedito che punta a sorprendere gli appassionati. Per gli appassionati che stanno valutando da tempo l'acquisto di una handheld, questa nuova versione del modello MSI può rappresentare una buona soluzione, anche considerando le specifiche.

Alla base del modello c'è, invece, il processore Intel Core Ultra 7 258V con grafica Arc 140V, chip che rappresenta il giusto mix tra prestazioni ed efficienza e che può, quindi, diventare la soluzione giusta per una handheld gaming di qualità.

Tra le specifiche tecniche troviamo una batteria da 80 Whr, con supporto alla ricarica rapida, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD e un display da 8 pollici, con risoluzione Full HD e refersh rate massimo di 120 Hz. Il peso è di 795 grammi. Il sistema operativo è Windows 11, con le funzioni Copilot+ PC supportate. Da segnalare anche la presenza di due porte Thunderbolt 4

La nuova edizione speciale della handheld di MSI (il nome completo del prodotto è Claw 8 AI+ A2VM Glacier Blue Edition-252IT) arriva da questa settimana in Italia ed è ora disponibile con un prezzo di 1.299 euro.

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1 Commenti
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Zappz27 Maggio 2026, 08:46 #1
300 euro in più solo per la colorazione mi sembra un po' estremo...

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