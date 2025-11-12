MSI aggiorna la gamma handheld: arrivano in Italia le nuove Claw 7 AI+ e A1M con prezzi da 399 euro

MSI ha aggiornato la sua gamma di handheld in Italia con l'arrivo della nuova MSI Claw 7 AI+, a cui si affianca anche l'entry level A1M: ecco le specifiche e i prezzi dei nuovi prodotti del brand taiwanese.

MSI ha annunciato un ampliamento della sua gamma di handheld con l'obiettivo di rafforzare l'offerta e ritagliarsi uno spazio sempre maggiore tra i protagonisti di un segmento destinato a crescere nel corso dei prossimi anni.

La novità del mese di MSI è rappresentata dalla MSI Claw 7 AI+, ora disponibile in Italia, andando ad affiancarsi alla sorella maggiore MSI Claw 8. Da segnalare anche il debutto della MSI Claw A1M, nuova proposta entry-level.

Le novità di MSI

La nuova MSI Claw 7 AI+ rappresenta un'aggiunta interessante per l'offerta di handheld di MSI. Il modello in questione può contare su un display da 7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento della console cè il processore Intel Core Ultra 7 258V, parte della famiglia Lunar Lake e dotata di GPU Intel Arc 140V e di una NPU da 47 TOPS.

La nuova Claw può contare su 32 GB di memoria RAM e su 512 GB di SSD. C'è spazio anche per una batteria da 54,5 Whr. La nuova MSI Claw 7 AI+ è già disponibile in Italia con un prezzo di 899 euro.

Il modello da 7 pollici costa 100 euro in meno rispetto alla versione da 8 pollici, almeno per quanto riguarda il listino. Per gli utenti interessati a un prodotto ancora più economico, invece, c'è un'altra novità da considerare.

La prima handheld economica

A completare la gamma c'è la MSI Claw A1M, con processore Core Ultra 5 135H oppure Core Ultra 7 155H, oltre a 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display da 7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 120 Hz. Questa versione è disponibile con prezzi da 399 euro. Si tratta di un progetto sicuramente interessante che taglia in modo netto il prezzo d'accesso a questo genere di prodotti e che potrebbe convincere tanti utenti a completare l'acquisto.