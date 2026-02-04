MOUSE: P.I. For Hire: sembra un cartone animato per bambini, ma è uno degli shooter più strani e affascinanti del 2026

MOUSE: P.I. For Hire si mostra in un nuovo gameplay che mette in luce lo stile cartoonesco anni '30, l'atmosfera noir e l'azione da shooter 2.5D. Nei panni del detective Jack, i giocatori affronteranno indagini, sparatorie e dialoghi ironici. Il lancio è previsto per il 19 marzo 2026

Il nuovo gameplay showcase di MOUSE: P.I. For Hire ha finalmente acceso i riflettori su uno dei progetti più particolari in arrivo nel panorama degli shooter. Il titolo, sviluppato da Fumi Games, propone un mix decisamente insolito: un'estetica ispirata ai cartoni animati classici degli anni '30 e una narrazione noir intrisa di cinismo, mistero e umorismo tagliente.

Ambientato in un mondo popolato esclusivamente da topi, il gioco mette il giocatore nei panni di Jack, un investigatore privato dall'aria impassibile e dalla battuta sempre pronta.

Il nuovo filmato di gameplay mostra come l'indagine sia una componente centrale dell'esperienza, con situazioni che vanno dall'infiltrazione in una scena del crimine usando documenti falsi fino all'esplorazione di ambienti carichi di atmosfera. Il tutto è accompagnato da dialoghi ironici che richiamano i grandi detective della narrativa hard-boiled.

Ulteriori elementi emersi dal gameplay di MOUSE: P.I. For Hire

Dal punto di vista visivo, MOUSE: P.I. For Hire si distingue grazie a uno stile disegnato a mano che richiama la tecnica "rubber hose", tipica dell'animazione d'epoca. Personaggi e ambienti sembrano usciti da un vecchio corto animato, ma vengono inseriti in contesti cupi e decadenti, creando un contrasto affascinante e volutamente sopra le righe. La struttura di gioco è quella di uno shooter 2.5D, con combattimenti dinamici che alternano sparatorie e combattimenti corpo a corpo.

Il gameplay mostrato evidenzia anche un comparto sonoro molto curato. La colonna sonora jazz contribuisce in modo determinante all'atmosfera, dando l'impressione che una musica gracchiante, proveniente da un vecchio giradischi, accompagni costantemente le indagini di Jack.

Durante le missioni, il detective dovrà affrontare numerosi nemici pronti a ostacolare la sua ricerca della verità, risolvendola spesso a colpi di pugni o con l'aiuto della sua fidata pistola. MOUSE: P.I. For Hire è atteso per il 19 marzo 2026 e sarà disponibile su un'ampia gamma di piattaforme, tra cui PlayStation 4 e 5, PC, Nintendo Switch, Switch 2 e Xbox Series X|S.