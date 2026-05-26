Mostrati oltre 50 minuti di gameplay della nuova raccolta di Metal Gear Solid: (ri)spunta un iPod nel quarto capitolo

Konami ha mostrato oltre 50 minuti di gameplay della nuova raccolta dedicata alla celebre saga stealth. Il quarto capitolo torna con grafica migliorata e 60 FPS stabili, mantenendo elementi storici come l'iPod del protagonista

Konami ha pubblicato oltre 50 minuti di gameplay dedicati alla nuova raccolta della storica saga stealth, Metal Gear Solid, offrendo uno sguardo approfondito sul ritorno del quarto capitolo della serie. Il filmato, realizzato dal canale YouTube WasyaganaTV, mostra diverse sequenze iniziali del gioco e mette in evidenza le migliorie apportate a questa nuova edizione.

Dalle immagini emerge subito un comparto tecnico particolarmente curato. La nuova versione riesce a combinare una grafica ad alta risoluzione con una fluidità costante a 60 fotogrammi al secondo, restituendo un'esperienza moderna senza snaturare l'identità originale del titolo. Personaggi, ambientazioni e filmati mantengono infatti lo stile che ha reso celebre il gioco al momento della sua uscita.

Nel gameplay si può vedere il protagonista con il suo celebre look, oltre all'utilizzo della tecnologia OctoCamo, uno degli elementi più iconici del gioco. Tornano anche personaggi storici molto amati dai fan, tra cui Otacon e Meryl, riproposti con grande fedeltà rispetto alla versione originale.

In Metal Gear Soldi 4 ritornerà l'iconico iPod

Uno degli aspetti che ha attirato maggiormente l'attenzione riguarda il ritorno dello storico iPod utilizzato dal protagonista durante l'avventura. Anche questo dettaglio è stato preservato nella riedizione, contribuendo a mantenere intatta l'atmosfera del gioco originale.

Tra le novità introdotte nella raccolta compare inoltre un menu separato dedicato alle opzioni di salvataggio e caricamento, pensato per rendere l'esperienza più pratica sulle piattaforme moderne. È stato mantenuto anche il celebre box "No Place for Hideo", sebbene sia stato rimosso il collegamento al blog dello sviluppatore presente nella versione originale. Una scelta che assume un significato particolare considerando la successiva separazione tra Hideo Kojima e Konami.

La raccolta sarà disponibile dal 27 agosto e includerà anche il capitolo uscito originariamente su PlayStation Portable. Restano confermate inoltre le modalità multiplayer storiche del quarto episodio. Secondo le ultime indiscrezioni, aumentano anche le possibilità di rivedere alcuni crossover presenti nel titolo portatile, inclusi contenuti ispirati a Monster Hunter.