Morto in un incidente aereo Claude Guillemot, tra i fondatori di Ubisoft

Aveva 69 anni ed era uno dei cinque fratelli che fondarono Ubisoft nel 1986. Presidente di Guillemot Corporation, la società di Thrustmaster e Hercules, è morto il 19 giugno in un incidente aereo vicino a La Baule

Claude Guillemot, 69 anni, uno dei cinque fratelli che fondarono Ubisoft, è morto venerdì 19 giugno 2026 in un incidente aereo nei pressi dell'aeroporto di La Baule, sulla costa atlantica della Francia occidentale. La conferma è arrivata dalla stessa Ubisoft con un comunicato ufficiale, che si è detta "profondamente addolorata" per la scomparsa del "co-fondatore del gruppo e presidente di Guillemot Corp.", precisando che non sarebbero seguite altre dichiarazioni.

A bordo del velivolo, un Cessna 421 bimotore, c'era anche un istruttore di volo: entrambi gli occupanti hanno perso la vita. I due erano decollati da Rennes diretti al raduno aeronautico "Fly In La Baule", una manifestazione che attendeva oltre cento aerei da turismo. All'arrivo dei soccorritori il mezzo era in fiamme e l'incendio si era propagato alla vegetazione circostante. Il sindaco di La Baule, Franck Louvrier, ha riferito che l'aereo era in fase di avvicinamento per l'atterraggio quando, secondo i testimoni, ha effettuato una virata ed è precipitato, come ricostruito nei dettagli operativi raccolti sul posto. La causa non è ancora stata determinata e le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta.

Dai videogiochi alle periferiche