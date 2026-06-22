Morto Bobby Prince, il compositore che diede voce a Doom e Wolfenstein 3D

Morto Bobby Prince, il compositore che diede voce a Doom e Wolfenstein 3D

Aveva 81 anni e la sua firma sta dietro le musiche di Doom, Wolfenstein 3D e Duke Nukem 3D. La colonna sonora di Doom era entrata nel National Recording Registry della Library of Congress appena un mese fa

di pubblicata il , alle 10:31 nel canale Videogames
DooM
 

Lo scorso 16 giugno è morto, all'età di 81 anni e a seguito di una malattia, Bobby Prince, all'anagrafe Robert Caskin Prince III, il compositore e sound designer a cui si devono le colonne sonore di Doom, Wolfenstein 3D e Duke Nukem 3D. La famiglia ne ha dato notizia con un necrologio, senza indicare una causa, mentre id Software ha condiviso la scomparsa il 19 giugno con un messaggio sui social: "Riposa in pace al pioniere della musica per videogiochi Bobby Prince. La tua musica vivrà per sempre".

La perdita arriva a poche settimane da un riconoscimento che pochi avrebbero immaginato per le musiche di uno sparatutto del 1993: nel maggio 2026, circa un mese prima della morte di Prince, la colonna sonora di Doom è stata inserita nel National Recording Registry della Library of Congress, l'archivio che conserva le registrazioni di rilievo storico e culturale per gli Stati Uniti.

La firma sonora di Doom

Il lavoro per Doom resta il più celebre della carriera di Prince, e la sua genesi è entrata nel mito. Come ha riportato la stessa Library of Congress, Prince trasse ispirazione da una pila di CD prestatigli dal designer John Romero, tra cui album di Alice in Chains, Pantera e Metallica: da lì la cifra metal e aggressiva di brani diventati riconoscibili a un'intera generazione di giocatori.

C'è poi un dettaglio tecnico che spiega quanto Prince conoscesse il mezzo. Sfruttando la sua padronanza del MIDI, lavorò perché gli effetti sonori che creava potessero emergere sopra la musica, assegnandoli a frequenze MIDI diverse rispetto alle linee musicali. Un accorgimento che teneva leggibile il caos di una partita a Doom senza sacrificare né la colonna sonora né il riscontro sonoro delle armi e dei nemici.

La sua produzione, però, va ben oltre Doom e Doom II. Prince firmò anche le musiche di Wolfenstein 3D, Rise of the Triad, Duke Nukem II e Duke Nukem 3D, oltre a titoli meno noti come Blake Stone, Bio Menace e alcune puntate della serie Commander Keen. Nel 2014 era tornato a comporre per il videogioco indipendente Wrack. Prima ancora di entrare nell'industria si era laureato in legge e aveva esercitato la professione di avvocato, un percorso anomalo per chi avrebbe poi definito un linguaggio musicale.

I tributi di chi ci lavorò

Alla notizia hanno reagito molti dei nomi che con Prince hanno costruito quella stagione. Romero ha scritto che alla Romero Games erano "profondamente addolorati" nell'apprenderne la scomparsa, aggiungendo che Prince "ha lasciato un segno incredibile nei videogiochi e nella mia vita". Il compositore Lee Jackson, che lavorò con lui su Duke Nukem 3D e Rise of the Triad, lo ha ricordato come un maestro e un amico: "Lavoravamo così bene insieme su Duke Nukem 3D che riuscivamo ad anticipare le mosse l'uno dell'altro. Se non fosse stato per lui, probabilmente sarei ancora bloccato in qualche stanza tecnica. Au revoir, Bobby. Ci mancherai di sicuro". Tom Hall, cofondatore di id Software, lo ha definito "una vera leggenda" e "un musicista meraviglioso", la cui eredità sopravvivrà nelle musiche per Commander Keen, Wolfenstein 3D, Doom e molti altri.

Nel necrologio la famiglia ha scelto parole che riassumono quanto la professione lo abbia accompagnato fino alla fine, scrivendo che si è spento serenamente "varcando le porte musicali del Paradiso". E che il suo lavoro innovativo "ha contribuito a definire un'era del gaming e ha influenzato generazioni di giocatori in tutto il mondo", aiutando a far riconoscere la musica per videogiochi come una forma d'arte rispettata.

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5 Commenti
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Saturn22 Giugno 2026, 10:31 #1
R.I.P.

demon7722 Giugno 2026, 10:40 #2
https://www.youtube.com/watch?v=BSs...D2502F2CB75CC90
vash7922 Giugno 2026, 13:25 #3
R.I.P
grng22 Giugno 2026, 13:56 #4
Originariamente inviato da: demon77
https://www.youtube.com/watch?v=BSs...D2502F2CB75CC90

Bello che molti titoli dell'ost siano prese in giro all'interno del team.
Il fatto che era anche avvocato gli ha permesso di utilizzare midi di tracce famose senza incorrere in problemi legali, oggi non so se sarebbe finita in quel modo.
Grandissimo
RIP
Apple8022 Giugno 2026, 17:16 #5
Un saluto a testa alta per chi ha lavorato alla realizzazione di Doom e Wolfenstain.

Doom continuerà a vivere per moooltisimo tempo. Come si addice ad ogni opera d'arte.

R.I.P

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