Mortal Kombat 3 si farà: la conferma ancor prima dell'uscita del secondo film

Mortal Kombat III è stato ufficialmente confermato: Jeremy Slater sta già scrivendo la sceneggiatura. Nel frattempo Mortal Kombat II arriverà nelle sale il 16 maggio 2026, dopo il rinvio deciso per valorizzare un progetto ambizioso e supportato da ottimi test screening

Durante il panel dedicato a Mortal Kombat II al New York Comic Con 2025, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha confermato che Warner Bros. e New Line Cinema hanno confermato il via libera a Mortal Kombat III, terzo capitolo del reboot cinematografico.

Secondo Slater, gli studios si sono detti "entusiasti" dei risultati ottenuti dal sequel, al punto da commissionargli la sceneggiatura del terzo film ancora prima dell'uscita del secondo. Una decisione che riflette la fiducia dei produttori nel progetto diretto da Simon McQuoid, ormai destinato a diventare una trilogia cinematografica completa.

"I nostri amici di New Line e Warner Bros. sono così felici di questo film, così entusiasti e convinti che ci sia un'enorme fanbase che lo attende con trepidazione, che mi hanno già contrattualizzato per la sceneggiatura del prossimo lungometraggio di Mortal Kombat" ha dichiarato Slater.

Il secondo capitolo, Mortal Kombat II, uscirà il 16 maggio 2026, dopo il rinvio rispetto alla precedente data fissata per l'autunno 2025. McQuoid ha spiegato il motivo dello slittamento, definendo il film "una vittima del proprio successo".

"Abbiamo creato un enorme successo estivo. Dovremmo essere orgogliosi del fatto che Mortal Kombat, sia come film che come franchise, darà il via all'estate del prossimo anno. Sì, dobbiamo aspettare, ma sarà un successo colossale. Ecco perché" ha dichiarato il regista.

Il cast di Mortal Kombat II include Karl Urban (Johnny Cage), Adeline Rudolph (Kitana), Tati Gabrielle (Jade) e Martyn Ford (Shao Kahn), che si aggiungono ai protagonisti del primo film come Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Jessica McNamee e Joe Taslim. Durante il panel è stato mostrato anche un dietro le quinte esclusivo, con una scena di combattimento tra Baraka e Johnny Cage insieme a Liu Kang, Sonya e Jax, un'anticipazione che, come riporta IGN, avrebbe scatenato l'entusiasmo dei fan.

Non rimane che attendere i 6 mesi che ci separano dall'uscita del film che, a giudicare dal trailer pubblicato lo scorso luglio, si prospetta decisamente più dinamico del primo e vanta un roster decisamente ricco di personaggi ripresi direttamente dal videogioco.